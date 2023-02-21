基輔當局希望馬克龍三月再次到訪烏克蘭

政治

歐洲 – 烏克蘭駐法國大使奧梅爾琴科 Omelchenko Vadym 周二表示，我們一直希望法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 到訪基輔的安排能夠成行。

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當法國記者問駐法大使，美國總統拜登到訪基輔時是否給馬克龍發出了邀請時，這位外交官強調“當然”已經發出了邀請。

烏克蘭駐法國大使奧梅爾琴科表示，惋惜的是法國總統馬克龍沒能來基輔，當然邀請繼續“生效”。大使先生還表示：“我們希望這次訪問能在三月成行”。

在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，烏克蘭總統澤連斯基希望法國國家元首訪問烏克蘭，這既是對烏克蘭人民支持的象徵，也是向莫斯科發出的一個信息。

據法國外交消息人士稱，馬克龍自衝突以來於去年 6 月首次前往基輔，他希望再次訪問基輔的時候能夠拿出具體的行動。

烏克蘭大使讚揚了戰爭開始以來法國提供的“前所未有的支持”。 他還補充說，“我真的希望法國能繼續提供支持”。

另一方面，他沒有評論馬克龍最近關於提供援助以“擊敗”俄羅斯而不是“粉碎”俄羅斯的表態。

烏克蘭駐法國大使奧梅爾琴科僅僅表示： “我們不想摧毀任何人；” “我們尋求捍衛我們的自由和獨立”。他繼續說道，並保證軍事目標是“不會越過俄羅斯邊界打到莫斯科去”。大使先生表示： “我們不需要這樣做”。

他最後表示，普京 (Vladimir Putin) 正在給他的人民和他的國家造成“前所未有的破壞”。 他總結說，“他們會自我毀滅”。