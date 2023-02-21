拜登波蘭演說：烏克蘭屹立不搖 俄軍絕不會獲勝

政治

歐洲 – 波蘭總統杜達21日在華沙為美國總統拜登舉行歡迎儀式。兩位領導人討論了共同支持烏克蘭的努力；拜登感謝波蘭協助美國和其他國家向烏克蘭運送軍事以及人道救援。美國總統拜登表示：普京對領土和權力的渴望將導致他失敗，烏克蘭將取勝。“我們為民主挺身而出，我們為這次侵略的受害者挺身而出。我們將繼續挺身而出，不惜一切代價讓事情繼續下去。”

廣告 繼續瀏覽後續

俄軍全面入侵烏克蘭一周年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）21日在波蘭首都華沙發表演說時表示，基輔仍然“屹立不搖”，“俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭”。“一個一心一意要重建帝國的獨裁者，絕無法降低人們對自由的熱愛，殘暴絕無法摧毀自由的意志。”

拜登告訴聚集在皇家城堡（Royal Castle）外的數千名來者：“俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭－絕不會。”

拜登在突訪烏克蘭首都基輔的次日表示：“基輔屹立不搖，基輔傲立自豪，它滿懷自信，最重要的是它獨立自主。”

拜登也回應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）21日稍早在國情咨文中的反西方言論。拜登表示：“西方未如普京今天所說的，正在密謀攻擊俄羅斯。”“數以百萬計僅希望和鄰居和平共處的俄羅斯公民，他們不是敵人。”

拜登強調西方將繼續支持烏克蘭。

拜登說，普京“認為像他那樣的獨裁者堅強，民主國家的領袖軟弱，然後他遭遇美國以及各地拒絕世界被恐懼統治的國家的鋼鐵般意志”。“毫無疑問：我們對烏克蘭的支持不會動搖，北大西洋公約組織（NATO）不會分裂，我們不會被拖垮。”

這是拜登一年來第二度訪問波蘭。他22日將在華沙會見北約東翼9國的領袖。