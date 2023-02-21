烏克蘭發誓追究並懲罰普京 拜登講話強調獨裁與民主國家在世界展開決鬥

烏克蘭/俄羅斯/美國

俄羅斯總統普京今天發布烏克蘭戰爭一周年講話，決定繼續在烏克蘭的戰爭計畫。普京指控烏克蘭與歐美威脅俄羅斯生存。烏克蘭與美國完全拒絕普京的講話。烏克蘭總統澤連斯基決心追究俄羅斯。

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據法新社報道稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的參謀長安德烈-耶爾馬克（Andrey Iermak）在俄羅斯總統弗拉基米爾-普京在莫斯科向全國發表講話後說，烏克蘭將 "追捕和懲罰 "俄羅斯。

該官員說，"簡而言之，俄羅斯在戰略上目前處於僵持狀態。烏克蘭的任務是將俄羅斯軍隊趕出烏克蘭，並對他們的一切罪行進行懲罰。"

據法新社，美國一位高級官員今天譴責俄羅斯總統普京指責西方對俄羅斯的威脅使俄羅斯有理由入侵烏克蘭，是荒謬的。

美國白宮國家安全顧問傑克-沙利文指出，“沒有人要攻擊俄羅斯。” 沙利文告訴記者說：“俄羅斯受到來自烏克蘭或其他任何人的某種軍事威脅，這種想法就是荒謬的。”

沙利文在預告美國總統拜登定於格林尼治標準時間周二16時30分在波蘭華沙皇家城堡發表的演講時說，拜登將不會概述任何通過外交手段結束烏克蘭戰爭的計畫。相反，拜登將側重於從烏克蘭戰爭中吸取更廣泛的教訓，拜登認為這是民主國家和專制政權之間全球鬥爭的一個 "拐點"。

沙利文說，"因此，拜登的講話將具體論及烏克蘭戰爭，但當然也會強調試圖破壞基本原則的侵略者和試圖維護這些原則的民主國家之間正在進行的更廣泛的鬥爭。"

法新社說，在華沙和莫斯科，美國總統拜登和俄羅斯總統普京都在周二發表決鬥演說，就俄羅斯入侵烏克蘭的問題提出兩種截然相反的觀點，這是發生在美國總統拜登突然訪問基輔的第二天。