美英法等30國決心阻擋2俄參加巴黎奧運會

烏克蘭/英國/奧運會

根據英國政府的一份聲明，包括美國、英國和法國在內的 30 多個國家20日承諾支持禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加國際體育賽事，尤其包括明年的法國巴黎奧運會。

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據路透社報道稱，英國和其他 30 個國家發誓支持禁止俄羅斯、白俄羅斯運動員參賽。此舉增加了國際奧委會 (IOC) 的壓力，國際奧委會迫切希望避免 2024 年巴黎奧運會因俄羅斯入侵烏克蘭而破裂。

英國周一的聲明是在國際奧委會最近提出建議之後發表的，該建議表明正在探索一條途徑，允許俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身份重返賽場，包括在明年的奧運會上。

英國政府的聲明說：“鑒於俄羅斯和白俄羅斯運動員直接獲得國家資助和支持，他們在中立基礎上參賽的可行性令人嚴重擔憂。”

巴黎 2024 年奧運會組織者在本月初堅稱，他們將遵守國際奧委會關於俄羅斯和白俄羅斯運動員參加奧運會的決定。然而，巴黎市長安妮·伊達爾戈表示，只要莫斯科稱之為“特別行動”的侵略烏克蘭戰爭還在繼續，就不應該有俄羅斯代表團參加巴黎奧運會。

如果俄羅斯和白俄羅斯運動員參加比賽，烏克蘭威脅要抵制奧運會，烏克蘭世界和 2012 年奧運會重量級冠軍拳擊手 Oleksandr Usyk 表示，如果允許俄羅斯人參加比賽，他們贏得的將是“鮮血、死亡和眼淚的獎牌”。

這些威脅喚起了人們對冷戰時期 1970 年代和 1980 年代抵制奧運會的記憶，這些抵制至今仍困擾着全球奧林匹克機構。國際奧委會試圖呼籲烏克蘭放棄這些抵制。國際奧委會表示，抵制將違反奧林匹克憲章，將俄羅斯人和白俄羅斯人包括在內是基於聯合國反對奧林匹克運動中歧視的決議。

自烏克蘭入侵以來，許多體育機構更改了賽事並暫停了俄羅斯和白俄羅斯隊或運動員的參賽，而贊助商則終止了合同以抗議侵略戰爭。

據英國政府周一說，俄羅斯和白俄羅斯可以“結束他們發動的戰爭，為他們的運動員全面重返國際體育界鋪平道路”。

本月早些時候，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 參加了由英國主持、有 35 位各國部長出席的在線會議，討論禁令的呼籲。澤連斯基指出，228 名烏克蘭運動員和教練因俄羅斯的侵略而喪生。