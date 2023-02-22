俄準軍事團體瓦格納與政府軍緊張關係日益公開化

俄羅斯/瓦格納僱傭軍

俄羅斯準軍事團體瓦格納集團老闆普里戈津（Evguéni Prigojine）22日呼籲俄羅斯人向軍隊施壓，推動政府軍向瓦格納集團的隊伍提供武器。普里戈津如此公開地發出這樣的呼籲凸顯這個準軍事團體與俄羅斯政府軍高層之間的緊張關係日漸公開。

廣告 繼續瀏覽後續

普里戈津通過其手下的媒體團隊以錄音講話方式發出這項呼籲。法新社22日發自莫斯科的報道指出，鑒於普京政權以及它領導的軍隊不能容忍任何批評，違者最高可能被判處15年監禁，普里戈津如此公開與政府軍叫板可謂前所未有。

瓦格納集團是一個由一名前俄羅斯軍官創立的私營防務承包團體。這個秘密軍事組織近年來常常活躍於烏克蘭以及一些非洲國家，與普京政權的關係曖昧不明。俄羅斯政府可以在必要的時候，與之撇清關係。該團體此前主要兵源是俄軍退役人員。但隨着戰事擴大，尤其是自俄烏戰爭開始以來，該團體時常以減刑作為誘餌，招募俄羅斯獄中囚犯。

與俄羅斯政府軍一樣，瓦格納軍團目前也在烏克蘭東部攻打前線城鎮巴赫穆特（Bakhmout）。雙方各自聲稱的戰果時常彼此矛盾。近期，瓦格納更是多次指責政府軍指揮部拒絕向其隊伍提供武器。普里戈津甚至指責俄軍參謀長以及國防部長拒絕向瓦格納提供武器是犯下“叛國罪”。他指責軍方是想讓瓦格納武裝在戰場上自生自滅。

普里戈津22日向俄羅斯人發出的呼籲毫不客氣，指稱那些需要簽字為提供武器放行的政府軍負責人為“混蛋”、“垃圾”。他呼籲每個俄羅斯人都要求給瓦格納軍團提供炮彈。

克里姆林宮22日拒絕就此發表評論。俄羅斯國防部日前則在一則公報中，列出了提供給這支所謂“志願突擊中隊”的彈藥的具體清單。

法新社引述分析人士認為，普里戈津此項呼籲是一次絕望之聲，顯示他可能無法與普京取得聯繫，只能以這種公開方式，讓自己的聲音被聽到。