美國明星記者赫什爆料，是美國炸毀了北溪天然氣管道。這在德國引起極大反響。但德國官方始終沉默不語受到質疑。

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德國《世界報》問道，誰是北溪管道爆炸事件的黑手？美國記者赫什爆料說是美國。但他的證據不充分。其爆料引起轟動的一個原因是，官方機構一直緘口不言。

《柏林日報》對德國當局的反應進行了調查，發現了一些奇怪現象。比如，德國經濟部似乎不認為德國是爆炸事件的受害者。該部發言人說，北溪管道屬北溪一線和二線公司所有，即俄國的公司。德國會將相關調查轉發給受到影響的國家。另一件有趣的事情是，正是美國這樣一個未受影響的第三國，通過供應液化天然氣從爆炸事件中受益。

《柏林日報》還發現，人們對找出爆炸事件的幕後黑手很感興趣。雖然德國不再依靠俄羅斯的天然氣，但人們還是想知道到底是怎麼回事，畢竟北溪一線輸氣管多年來一直為德國提供了廉價的俄羅斯天然氣。

據德新社報道，俄羅斯反駁了德國的說法，即莫斯科被告知北溪一號和二號管道爆炸後的調查情況。俄羅斯聯合國副大使波利安斯基周二在聯合國安理會相關會議上表示，與此相反的說法是錯誤的。他指的是由德國、瑞典和丹麥聯合發給聯合國安理會的一封信，該信強調，俄羅斯已經被告知這三個國家對管道被炸事件的聯合調查。

莫斯科認為，2022年去年9月的爆炸事件屬於破壞行為，是針對俄羅斯和德國的。俄羅斯指責美國實施了這次襲擊。