拜登今在華沙會見北約中歐東歐成員國首腦 劍指普京

烏克蘭/俄羅斯/北約/美國

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭進入周年之際，美國總統拜登抵訪歐洲，在烏克蘭基輔以及波蘭華沙訪問計畫延續中，拜登今天與北約中歐東歐9個成員國首腦，共同研討抵禦俄羅斯總統普京戰爭升級的威脅。

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美國總統拜登今天在華沙與中歐和東歐國家的九位領導人會面，在北約秘書長在場的情況下，向他們保證在普京發表好戰言論後，美國將堅定不移地支持反對俄羅斯戰爭升級。

白宮稍早在一份聲明中說："拜登將在北約秘書長斯托爾滕貝格面前會見布加勒斯特九國（B9）領導人，重申美國對北約以及9國集團安全的堅定支持。

這一會議在波蘭總統府舉行，旨在讓這九個國家（保加利亞、捷克共和國、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克）放心。這九個國家均是前蘇聯或華沙條約組織的成員，並且處於北約的東翼。

此前一天，俄羅斯總統普京發誓要 "有條不紊地 "繼續他近一年前在烏克蘭發動的侵略戰爭，並宣布俄羅斯退出美俄新的核裁軍條約。

法新社說，這讓人想起冷戰時期最糟糕的日子。

普京昨天咆哮說，西方想要 "一勞永逸地消滅俄羅斯"，普京指責華盛頓及其歐洲盟友承擔著 "為烏克蘭衝突及戰爭受害者煽風點火的責任"。

拜登在同一天於華沙發表的講話中回答說，"西方並沒有像普京所說的那樣陰謀攻擊俄羅斯"。" 拜登說：“成千上萬隻想與鄰國和平共處的俄羅斯民眾並不是敵人。”

拜登在周一突然訪問基輔，期間再次向烏克蘭人承諾提供武器後警告說，美國對烏克蘭的支持 "不會動搖"。美國總統說，烏克蘭永遠不會是俄羅斯的勝利果實，永遠不會。 拜登保證美國支持烏克蘭有鋼鐵意志。

拜登還是說北約不會被分裂，北約和美國不會放棄。