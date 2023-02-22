普京侵略烏克蘭戰爭今又添新理由：那是俄羅斯歷史領土

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俄羅斯總統普京22日在莫斯科盧日尼基體育場舉行的愛國主義音樂會上說，俄羅斯正在烏克蘭為俄羅斯"歷史領土 "而戰。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯總統普京說，俄羅斯在烏克蘭是為俄羅斯"歷史領土"而戰。

普京在舞台上面對數萬名參加音樂會的俄羅斯人說， "今天，軍方高層告訴我，俄軍在我們的歷史土地上正在為我們的人民進行戰鬥。" 在僅持續幾分鐘的亮相中，普京還向部署在烏克蘭的俄羅斯軍隊表示敬意，說他們"正在以英雄主義、勇氣和英勇進行戰鬥。我們要為他們感到驕傲"。

據普京鼓動說，所有支持俄羅斯軍隊的人"在某種程度上也是祖國的保衛者"。他們是 "醫務工作者、國防工業工人、運輸工人（......）和所有今天來支持我們戰士的人"。

有普京短暫參加的愛國主義音樂會是由當局組織的，以支持俄軍在烏克蘭的侵略攻勢。

據法新社說，在零下15攝氏度的天氣里，觀眾揮舞着數百面俄羅斯國旗，而舞台上充滿了愛國主義歌曲和在烏克蘭前線作戰的俄羅斯人的演講。這場名為 "祖國保衛者的榮耀 "的音樂會是在同名日和俄羅斯對鄰國烏克蘭發動進攻一周年前夕舉行的。

來自烏克蘭頓巴斯地區，包括東南部殉難城市馬里烏波爾的一些兒童也走上舞台，緊緊抱住一名俄羅斯軍人，他們向觀眾喊道："我們會贏！"。

俄羅斯被指控從俄軍佔領的領土上綁架了數以千計的烏克蘭兒童，對此俄羅斯予以否認。俄羅斯稱，這些地區是俄羅斯的，並說俄羅斯已經組織了完全合法的收養機制。

俄羅斯著名歌手格里高利-列普斯以一首歌頌俄羅斯的歌曲拉開了音樂會的序幕，體育場的屏幕上顯示了前斯大林格勒的伏爾加格勒的"祖國的召喚"雕像的圖像。

俄羅斯佔領當局在烏克蘭地區的官員也在體育場內，他們接受俄羅斯國家媒體的採訪。由莫斯科聲稱已經吞併的頓涅茨克省一個"共和國 "的親俄分離主義領導人丹尼斯-普希林(Denis Pushilin)說，西方是烏克蘭戰爭罪行的幫兇，該傀儡官員再次譴責烏克蘭當局的 "納粹思想"。

普京為他引發1945年以來歐洲最嚴重衝突的決定辯護，指責基輔策畫了對烏克蘭境內講俄語的人的"種族滅絕"。

普京還指責向烏克蘭盟友提供武器的西方國家導致衝突升級，指責稱歐洲人和美國人正在進行一場代理戰爭，試圖摧毀俄羅斯。

據法新社評論稱，面對戰場上的重大軍事失敗，克里姆林宮現在把在烏克蘭的軍事侵略攻勢描繪成相當於對納粹德國的"偉大衛國戰爭"。