烏戰一周年：95%的烏克蘭人稱必勝！

烏克蘭/俄羅斯

根據烏克蘭研究所Rating Group在2月初進行的一項調查，95％的烏克蘭人相信他們的國家會戰勝俄羅斯，法新社說，這表明烏克蘭人的決心在經過一年的戰爭後並沒有減少。

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95%的烏克蘭人對最終打敗普京與俄羅斯的勝利充滿信心。同時，根據民調，97%的受訪烏克蘭人表示，他們對自己的軍隊有信心（2019年為65%），對他們的總統澤連斯基有90%的信心（2022年1月為36%）。

雖然17%的人說他們在戰爭中失去了親人，但超過一半（58%）的人認為與俄羅斯人和白俄羅斯人重新建立友好關係是 "不可能的"。對22%的人來說，這樣的恢復在 "20到30年內 "是可能的，11%的人認為 "10到15年內"。

三分之二的烏克蘭人說他們的經濟狀況已經惡化，36%的人說他們已經失去了工作。

因戰爭而與親屬分居的烏克蘭人的比例從2022年3月的41%下降到一年後的21%。

據法新社說，這項調查是在2月份進行的，調查對象是居住在該國不同地區的1600多名烏克蘭人的 "代表性樣本"，不包括俄羅斯佔領的克里米亞和東部地區。

該調查還揭示了烏克蘭人的親西方願望：87%的人希望加入歐盟，86%的人希望加入北約，這些比例近年來一直在增加。

根據Rating的數據，而在2022年2月，戰爭開始前，62%的烏克蘭人希望加入大西洋聯盟，30%的人反對。2014年3月，當俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞半島，開始兩國之間的危機時，大多數烏克蘭人甚至反對加入北約（43%對34%）。