2023年諾貝爾和平獎 共305人或組織獲提名

候選提名

國際 – 諾貝爾協會（Nobel Institute）2月22日表示，2023年諾貝爾和平獎共有305個候選者獲得提名，包括212名人士及93個組織，但諾貝爾協會未揭露這份名單。

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法新社報導，根據挪威諾貝爾委員會規定，送交委員會的候選人名單至少會保密50年。不過，有資格提名者，包括各國前任獲獎者、議員和內閣官員，以及部分大學教授，皆可不受限制地透露自己提名的人選或組織。

如同去年那樣，目前公開揭露的多數被提名者大多與俄烏戰爭有關，或者是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的反對者。

這些被提名者包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）及北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）等人士。

其他獲提名人士還包括正在獄中服刑的俄國反對派政治人物納瓦爾尼（Alexei Navalny），以及同樣身陷囹圄的俄國記者兼政治活動家卡拉姆紮（Vladimir Kara-Murza）。

據信，今年獲提名的還有瑞典環保少女童通貝里（Greta Thunberg），以及同樣關注氣候議題的烏干達環保人士納卡特（Vanessa Nakate）等人士。

此外，據信中國及香港民主人士或團體也獲提名，包括前香港支聯會副主席鄒幸彤，以及專門調查中國維吾爾人困境的組織“維吾爾族法庭”（Uyghur Tribunal）等。