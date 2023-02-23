中國顯示要調解烏戰 澤連斯基稱是非常積極的事情

中國/烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基周四表示，他希望與北京討論中國的烏克蘭和平計畫，並稱莫斯科的親密夥伴的參與是 "積極的"。但他表示沒有看到該和平計畫。

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據法新社說，烏克蘭總統澤連斯基周四表示，"我們希望與中國進行會晤。這符合今天烏克蘭的利益。"澤連斯基在與西班牙首相佩德羅-桑切斯舉行的新聞發布會上還說，中國開始談論烏克蘭，並發出某些信號，這是一件非常積極的事情。" 但他強調，他尚未看到中國的和平計畫，因此評估這個和平計畫還為時尚早。

幾周以來，中國一直在尋求在烏克蘭衝突中發揮調解作用，公開提到了一個計畫以尋求政治解決，這個說法目前還很模糊。

但北京已承諾在本周公開中國的建議，以趕上2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年的爆發紀念。為此，中國外交最高官員王毅在德國慕尼黑舉行的安全會議期間會見了烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kouleba，並在周三前往莫斯科會見了普京，展示了北京和莫斯科之間的良好諒解。

據烏克蘭外長庫萊巴Dmytro Kouleba曾表示，他只聽到了中國和平計畫的關鍵內容，但正在等待收到和平計畫文本以詳細研究它。

周三，一位烏克蘭高級官員在不願透露姓名的情況下告訴法新社，中國在編寫這個稱為和平計畫文件時沒有諮詢烏克蘭。

法新社說，中國是俄羅斯的親密盟友，從未公開支持或批評過俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，同時在面對西方制裁時多次表達了對莫斯科的支持。但中國也一再呼籲尊重烏克蘭的領土完整。但俄羅斯則聲稱吞併了俄軍部分控制的五個烏克蘭地區。