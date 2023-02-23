拜登：沒有跡象顯示普京要動用核武器

烏克蘭/俄羅斯/美國/核武器

俄羅斯總統普京周二表決定將暫停參與美俄新起點的核裁軍條約，俄羅斯議會兩院昨天對普京的決定作了批准。但普京的決定遭到了西方大國一致譴責。美國總統拜登昨天稍晚再次批評俄羅斯暫停參與此項關鍵核裁軍條約，但拜登說，沒有證據表明莫斯科正在向使用核武器邁近。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，美國總統在回返華盛頓之前在波蘭接受美國廣播公司新聞採訪時說："普京這樣做是一個很大的錯誤，這不是很合理。" 拜登此前已經對普京的決定作出譴責。

據拜登說，他沒有從俄羅斯總統普京宣布的決定中看到任何關於他正在考慮使用核武器或類似的東西的跡象。

拜登還說，他沒有看到俄羅斯核政策改變的任何證據。

俄羅斯總統普京是在本周二宣布，俄羅斯將暫停參與美俄新起點核裁軍條約。

據俄羅斯外交部周二表示，儘管新起點條約暫停，但莫斯科將繼續尊重對俄羅斯的核武庫的限制，直到2026年2月5日該條約有效期結束。

此後，美國總統拜登以及美國國務卿布林肯都表明，美國隨時準備在這個問題上與俄羅斯合作。

據法新社，2010年首度簽署的新戰略武器裁減條約，限制俄羅斯和美國部署的戰略核彈頭、發射器和重型轟炸機的數量。新戰略武器裁減條約的有效期限為10年，美國總統拜登上任不久後就將條約延長到2026年。

美國雖表明希望與俄方達成後續協議，但這項條約到期後情況迄今不明。

核戰威脅重現的原因不僅在於俄軍入侵烏克蘭，也在於以往緩和冷戰緊張情勢的美、蘇武器管制協定已失效或破裂。比如1972年反彈道導彈條約（Anti- Ballistic Missile Treaty）因美國退出而在2002年終止，2019年美國又退出了中程核導彈條約（INF）。