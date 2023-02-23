歐盟今稱禁用中國抖音 北京火大

歐盟/中國/抖音

歐盟委員會發言人周四報告，歐盟委員會已經禁止在該機構所有工作人員的工作設備上安裝TikTok應用程序，以保護歐盟機構的數據。這一決定立即遭到中國方面的譴責。

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歐盟委員會禁止在歐盟機構工作人員的工作設備上使用抖音。據歐盟委員會發言人說，歐盟行政部門的官員和僱員被要求最遲在3月15日之前從他們的工作設備上卸載中國抖音應用程序。這證實了在線網站Euractiv此前的報道。

該發言人強調說，這一措施是由歐盟機構的IT部門建議的，目的是 "保護委員會的數據並加強歐盟網絡安全"。

據歐盟工業專員布勒東Thierry Breton告訴媒體："作為一個機構，歐盟委員會從歐盟使命開始就強調網絡安全，保護歐盟工作人員和所有為該機構工作的人。

布勒東拒絕透露細節："我們顯然沒有義務說明為什麼我們為了自己的同事、機構的正常運作和對歐盟機構的保護而做出這樣的決定。"

但TikTok的一位發言人迅速做出回應，在一份聲明中說，"我們對這一決定感到失望，我們認為這一決定是錯誤的，是基於誤解。"

歐盟委員會還要求其員工在安裝官方應用（包括電子郵件和視頻會議應用）時，將TikTok應用從機構里的所有個人設備（包括手機）上卸載。

法新社說，抖音TikTok的母公司字節跳動ByteDance是中國公司，近幾個月來，由於擔心中國政府獲取用戶數據，TikTok受到了西方越來越多的審視。美國政府已經禁止聯邦政府設備使用該應用程序，一些美國立法者正試圖禁止TikTok在美國運營。

TikTok去年11月承認，中國的一些工作人員可以訪問歐洲用戶的數據。TikTok的首席執行官Shou Zi Chew於1月訪問布魯塞爾，也與歐盟官員進行了會談。他後來會見了布勒東。

據Thierry Breton周四回憶說：“在這次緊張的談話中，我和他談了有關數據安全的問題，他們的服務可能會轉移數據，我還告訴他我們可能遇到的問題。” 法新社說，歐盟委員會希望確保歐洲用戶的數據安全。

據歐盟委員會發言人稱，TikTok的首席執行官向歐盟官員保證，抖音公司正在開發一個 "強大 "的系統來處理歐洲用戶在歐洲的數據。