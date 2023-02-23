烏克蘭留學生稱長崎的悲劇正在她的故鄉上演

烏克蘭/俄羅斯/日本/核武器

烏克蘭留學生安娜·耶爾索娃在日本長崎旅居就學。她參觀長崎核爆資料館對核爆的災情，感到非常震驚。她表示“殘酷得無法想象，但同樣的事情現在正在我的故鄉發生”。俄烏衝突到24日將滿1年，她稱“希望能有一個變成互相信任、互相幫助那樣的溫暖世界”。

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據共同社今天報道，為躲避俄烏衝突來到日本就讀於長崎大學（長崎市）的烏克蘭留學生安娜·耶爾索娃（音譯、21歲）去年夏天首次造訪長崎市的核爆資料館，感到非常震驚。她表示核爆殘酷得無法想象，稱但同樣的事情現在正在我的故鄉發生。

安娜出生於烏克蘭東部第聶伯羅，在西部利沃夫的大學學習日語。受新冠疫情影響學校改為網課，她回到老家，去年2月24日俄羅斯發起了侵略進攻。“機場被轟炸，爆炸引起的震動導致房屋搖晃”，她曾拚命地安慰哭泣的母親。

在得知長崎大學接受烏克蘭學生後安娜進行了在線面試，去年6月一個人來到日本。“我本來就喜歡日本的動漫和歷史，想來看看”。她的母親也到奧地利避難，但父親至今仍留在第聶伯羅。

在俄羅斯威脅使用核武器的情況下，安娜也了解到核爆受害的可怕之處。在去年8月9日的核爆日，她參加了長崎大學的慰靈儀式，感到“無法言喻的悲傷”。

據該報道，安娜的夢想是回到恢復和平的烏克蘭，教授日語和日本文化，並表示“也想傳達核爆受害的情況”。她打算4月起轉到日本別的大學繼續學習。