普京堅定盟友白俄羅斯總統盧卡申科今起訪問北京

白俄羅斯/中國

國際社會對持續一年有餘的烏克蘭戰爭一籌莫展之際，堅定支持普京入侵烏克蘭軍事行動的白俄羅斯總統盧卡申科28日前往北京，展開為期3天的國事訪問。盧卡申科抵達前夜，中國官方通訊社新華社高調肯定中白兩國全面戰略夥伴關係。

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擔任白俄羅斯總統已經將近30年的盧卡申科因為堅定支持普京入侵烏克蘭的軍事行動，也因為長期在國內鎮壓異己，而遭到美歐國家制裁。

一年前的2月24日，俄羅斯軍隊對烏克蘭發動軍事攻勢時，曾借道與俄羅斯以及烏克蘭交界的白俄羅斯。已經苦戰一年的烏克蘭人擔心，白俄羅斯會再度向俄羅斯軍隊的行動提供支持。23日，聯合國193個成員國以141票的壓倒性多數通過聯大新一項呼籲俄軍立即無條件撤離烏克蘭的決議案時，白俄羅斯再次成為屈指可數的投反對票的國家。但到目前為止，白俄羅斯尚未派兵參加俄軍在烏克蘭的戰鬥。

到訪北京前夕，盧卡申科接受中國官方通訊社新華社採訪，高調肯定與中國的友好合作，隻字未提鄰國烏克蘭境內發生的戰爭。

中國外交部發言人毛寧27日在北京的例行記者會上談到盧卡申科的訪問時，強調兩國的“全天候戰略夥伴關係”，表示期待更進一步推動兩國全方位合作。她也沒有提及雙方是否會就俄烏戰爭交換意見。

中國政府於24日，也就是俄烏戰爭一周年之際，推出一項《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12點主張，似乎有意在俄烏戰爭中扮演調停角色。到目前為止，中國從未指稱俄羅斯在烏克蘭的軍事行動為侵略戰爭。國家主席習近平也從未接受烏克蘭總統澤連斯基希望與他會談的呼籲。一年來對烏克蘭的抵抗行動提供支持的美歐國家對這份中國方案保持懷疑。