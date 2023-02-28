通貨膨脹

通貨膨脹: 英國和法國的食品價格急劇飆升

通貨膨脹期間，堅果不是一般家庭的首選食品 Getty Images - Yuko Yamada

作者： 安東尼 3 分鐘

法國的消費價格從2022年以來不停上漲，達到了1980年以來從來沒有見過的程度。法國的通貨膨脹去年12月是5,9 %，今年一月達到6 %，二月份達到6,2 % 。法國經濟形勢觀察所的經濟學家山珀尼亞羅表示，法國通貨膨脹的速度還是穩定的，只是通貨膨脹的領域發生了變化，現在比起能源來越來越，食品在通貨膨脹中起的作用越來越大。