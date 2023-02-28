通貨膨脹
通貨膨脹: 英國和法國的食品價格急劇飆升
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法國的消費價格從2022年以來不停上漲，達到了1980年以來從來沒有見過的程度。法國的通貨膨脹去年12月是5,9 %，今年一月達到6 %，二月份達到6,2 % 。法國經濟形勢觀察所的經濟學家山珀尼亞羅表示，法國通貨膨脹的速度還是穩定的，只是通貨膨脹的領域發生了變化，現在比起能源來越來越，食品在通貨膨脹中起的作用越來越大。
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今天公布的最新調查結果顯示，英國民眾面臨生活成本危機之際，食品通膨率已飆升至史上最高水準17.1%。
法新社報導，市場研究機構凱度（Kantar）追蹤7萬5000多種食品售價後表示，與去年同期相較，在截至2月19日的4周內，食品價格漲幅高達17.1%。 這是凱度從2008年開始追蹤超市物價以來的最大增幅。
凱度零售與消費者研究部門主管麥基維特（Fraser McKevitt）說，這段時間以來，消費者一直面臨物價飆漲的問題…這對人們的生活產生了重大影響。
凱度的研究還顯示，繼飆漲的能源開銷後，雜貨價格已成為英國民眾第二大財務壓力來源。
該公司1月針對近萬名消費者進行調查後發現，英國有多達1/4家庭面臨「經濟困難」，1年前，這個數字僅為1/5。
英國消費者保護團體「哪個？」（Which?）的政策與倡議主管孔查（Rocio Concha）表示，最新數據令人深感擔憂，部分家庭已開始削減每日三餐，以達到收支平衡。