丹麥國會要求議員和工作人員卸載 TikTok

丹麥國會正式宣布要求國會議員和內部工作人員撤下 中國公司字節跳動 TikTok的應用程序。近日一些國家傳出，已就 Tiktok 平台涉嫌從事間諜活動向他們的高級官員發出警告。

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丹麥國會周二(28日)宣布，由於存在“間諜風險”，它已要求國會議員及其所有工作人員禁止其提供的移動設備使用 TikTok 應用程序。

該公告遵循丹麥網絡安全中心的建議，敦促公務員在歐盟委員會禁止工作設備上使用 TikTok 應用程序以“保護”該機構後，要求從他們的手機中刪除該應用程序。

威脅國家安全？

由中國公司字節跳動 Tiktok 擁有的超人氣視頻平台越來越受到西方人的關注，他們擔心北京可以因此訪問全球用戶的數據。

除了丹麥議會要求國會議員和工作人員撤下卸載，一些國家已就 Tiktok 平台涉嫌從事間諜活動向其高級官員發出警告。

美國認為該應用程序對國家安全構成威脅，並於 12 月底禁止其在公務員設備上使用。

聯邦機構的僱員最近也被命令這樣做。 加拿大政府還將禁止該應用程序在其提供給員工的移動設備上使用，因為“TikTok 的數據收集方法允許大量訪問手機內容”。