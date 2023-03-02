朔爾茲訪美前呼籲中國不要向侵略者俄羅斯提供武器或為華盛頓之行定調

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德國總理朔爾茲周四敦促中國不要派遣武器幫助俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，而且要求北京向莫斯科施加壓力，要求俄羅斯撤軍。朔爾茲在向德國議會發表講話時還表示，北京方面沒有譴責俄羅斯的入侵令人失望，但他歡迎北京為緩和核局勢所做的努力。

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據路透社今天報道稱，德國總理朔爾茲敦促中國不要在美國探索制裁之際武裝俄羅斯。

中國否認有任何武裝俄羅斯的意圖，中國一名高級外交官於 2 月 23 日告訴聯合國，“派供武器不會帶來和平”，只會“火上澆油”。

但朔爾茲的言論強調了國際社會對烏克蘭戰爭的反應如何凸顯了全球分歧，中國和印度沒有譴責俄羅斯的入侵，也沒有加入西方的行列實施制裁。這些分歧還在印度舉行的一系列 G20 會議上擡頭，這些會議陷入了對戰爭的爭論。

德國表示計畫在本周反擊俄羅斯的“宣傳”，而俄羅斯周四則指責西方國家將G20會議變成了一場“鬧劇”。

消息人士本周告訴路透社，如果北京為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供軍事支持，美國正在試探其親密盟友對中國實施新制裁的可能性。

德國總理朔爾茲今天表示，“我向北京傳達的信息很明確：利用中國在莫斯科的影響力敦促俄羅斯軍隊撤離。”朔爾茲贏得了德國議會熱烈掌聲。朔爾茲還對中國呼籲說，“並且不要向侵略者俄羅斯提供任何武器。”

美國的制裁磋商仍處於初步階段，旨在爭取一系列國家的支持，尤其是富裕的七國集團 (G7) 中的國家，以協調對任何可能的制裁措施的支持。目前尚不清楚華盛頓將提出哪些具體制裁措施。

預計中國在俄烏戰爭中的作用將成為美國總統拜登周五在白宮會見朔爾茨時討論的話題之一。

路透社說，朔爾茲向北京直言不諱之際，正值美中緊張局勢加劇之際，德國也在重新評估它希望與中國建立什麼樣的關係，中國迄今是德國商品的重要出口市場。

就中國而言，中國發表了一份 12 點文件，呼籲全面停火，但遭到西方的質疑。朔爾茲在歡迎北京在核降溫問題上的立場的同時說：“人們可以正確地期待中國與主要戰爭相關者即與烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr) Zelenskiy 討論中國的想法。”

澤連斯基表示希望與中國國家主席習近平會面，但尚不清楚是否會有這樣的會面。

路透社說，隨着戰爭進入第二個年頭，而且沒有結束的跡象，朔爾茲還讓外界瞥見了西方如何看待未來的和平。朔爾茲說，德國正在與盟國就向烏克蘭提供安全保障進行談判，但朔爾茲沒有說明他們可以採取什麼形式。朔爾茲並說，只有烏克蘭在戰爭中獲勝，安全保障才會奏效。

烏克蘭戰爭促使德國增加國防開支並整頓德國破舊的軍隊。面對議會有議員對他加強軍隊的計畫的一些嘲笑和不信任，朔爾茲承諾通過長期合同和預付款幫助德國國防工業，以加快生產。朔爾茲許諾，“不能也不會在烏克蘭人民的背後達成什麼和平協議”。