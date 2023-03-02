梵蒂岡財政緊張 教皇頒諭促大主教需付房租

方濟各/房地產

教皇的高級助手們一直被赦免住房費用，但現在他們將不再獲得任何住房福利。這一決定既具有象徵意義，也是為教廷創造收入所必需的措施。

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教皇方濟各正在制定新的財務規定。據本台駐羅馬記者Éric Sénanque報道，從現在開始，羅馬教廷和梵蒂岡城邦屬下的房地產將不能提供租金豁免或以低於市場的價格出租的特權享受。

該決定是為了 "滿足教會日益增長的清廉承諾"，"在像目前這樣特別嚴重的經濟背景下"，根據教廷諭文，這是一個做出 "犧牲的決定，是為教廷的使命更好分配資源，也以此增加房地產管理收入"。這些新規定不僅涉及紅衣主教，也涉及梵蒂岡所有高級官員。

教皇的決定，至少可以說是象徵性的，是受到他的經濟國務秘書，西班牙民間官員馬克西米諾-卡瓦列羅-萊多的啟發，他負責梵蒂岡的財務審計，並加快梵蒂岡透明度。除了財務問題外，教皇還要求他的高級助手們降低與現實生活的脫節程度。

梵蒂岡擁有龐大的房地產資產，價值數十億歐元，包括在巴黎、倫敦和日內瓦的名地都有房產，在羅馬更有眾多的公寓。

自2013年當選以來，方濟各一直試圖將羅馬教廷的財務狀況理順，同時努力提高梵蒂岡財會的透明度。2021年，為了清理受到新冠病毒疫情大流行病嚴重打擊的羅馬教廷的財政，這位阿根廷教皇已經削減了紅衣主教、教長和主教團團長各個級別官員的工資。