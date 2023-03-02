歐盟：中國控制物流設施佔全歐港口吞吐量10%

經濟

歐洲 – 歐盟官員2日在歐洲議會表示，中國具控制權的歐盟境內港口碼頭等物流業，佔全歐盟港口吞吐量10%。近年歐盟強化審查外資投資基礎建設，但議員質疑不只“亡羊補牢”，也需因應現有中資插旗案。

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歐洲議會交通委員會2日針對中國投資歐洲聯盟境內港口現狀，邀請歐盟執行委員會官員接受詢答。

歐盟委員會負責交通和運輸的副主任瑪西琪（Maja Bakran Marcich）指出，2008年以來中國國營港口物流業在歐洲的投資活動明顯增加，尤其是貨櫃碼頭，目前中國業者持有控制性股權的相關企業約佔歐盟港口總吞吐量10%。

她坦承這對歐盟安全和穩定帶來風險，因為即使只有少數股權也有機會獲取情報、進行監視甚至干擾運作，包括追蹤軍事布署移動訊息等。為此歐盟近年要求審查外國投資會員國境內基礎設施案件，並推出反制外國強迫勞動等政策和法規工具來因應。

瑪西琪特別提到中國政府正在推動連結全球港口資訊的“國家物流平台”（LOGINK），但歐盟傾向的資訊共享平台是去中心化（de-centralized）且中立的。

面對議員憂慮，她強調，目前中國擁有的歐盟港口只有希臘的比雷埃夫斯港（Piraeus），其他都是碼頭、物流等投資，而其中取得多數股權的有3家。

貿易總署（Directorate-General for Trade）副總署長魯比納奇（Leopoldo Rubinacci）則表示，在歐盟要求會員國申報外國投資基礎建設案件後，2021年共審查了414案，其中只有3%被執委會提出安全風險疑慮；投資來源以美國佔4成為最多，中國則是佔7%的第3大來源國。

不過執委會官員的說明無法平息議員們的疑慮。

荷蘭籍的歐洲議會議員柏倫琛（Tom Berendsen）說：“我們把（歐洲）門戶的鑰匙交給外國勢力。”他指出問題不僅來自外力，歐盟各國的港口也彼此競爭中國資金，例如德國漢堡港就擔心拒絕中資會讓荷蘭的鹿特丹港搶走。

比利時籍的議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）則質疑中國企業若在歐盟港口從事軍民兩用的活動，歐盟如何掌握情資並應對？她批評執委會雖已“停止天真”卻仍缺乏策略。

斯洛維尼亞籍議員諾瓦克（Ljudmila Novak）則提醒不只港口，航空物流也值得留意，她說自己國家就有一些小型機場，雖然機場本身仍為國有，但周圍的土地都被中資拿去。

有的議員希望能重新審查已投資案件，也有的擔心中資對歐盟數位基礎建設影響力。 法國籍議員李克（Dominique Riquet）說：“這不只攸關商業，更是攸關主權。”