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歐盟：中國控制物流設施佔全歐港口吞吐量10%

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Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et le président chinois, Xi Jinping, visitent le terminal Cosco du port du Pirée, près d’Athènes, le lundi 11 novembre 2019.
Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et le président chinois, Xi Jinping, visitent le terminal Cosco du port du Pirée, près d’Athènes, le lundi 11 novembre 2019. © ORESTIS PANAGIOTOU/AP
作者： 法廣
6 分鐘

歐洲 – 歐盟官員2日在歐洲議會表示，中國具控制權的歐盟境內港口碼頭等物流業，佔全歐盟港口吞吐量10%。近年歐盟強化審查外資投資基礎建設，但議員質疑不只“亡羊補牢”，也需因應現有中資插旗案。

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歐洲議會交通委員會2日針對中國投資歐洲聯盟境內港口現狀，邀請歐盟執行委員會官員接受詢答。

歐盟委員會負責交通和運輸的副主任瑪西琪（Maja Bakran Marcich）指出，2008年以來中國國營港口物流業在歐洲的投資活動明顯增加，尤其是貨櫃碼頭，目前中國業者持有控制性股權的相關企業約佔歐盟港口總吞吐量10%。

她坦承這對歐盟安全和穩定帶來風險，因為即使只有少數股權也有機會獲取情報、進行監視甚至干擾運作，包括追蹤軍事布署移動訊息等。為此歐盟近年要求審查外國投資會員國境內基礎設施案件，並推出反制外國強迫勞動等政策和法規工具來因應。

瑪西琪特別提到中國政府正在推動連結全球港口資訊的“國家物流平台”（LOGINK），但歐盟傾向的資訊共享平台是去中心化（de-centralized）且中立的。

面對議員憂慮，她強調，目前中國擁有的歐盟港口只有希臘的比雷埃夫斯港（Piraeus），其他都是碼頭、物流等投資，而其中取得多數股權的有3家。

貿易總署（Directorate-General for Trade）副總署長魯比納奇（Leopoldo Rubinacci）則表示，在歐盟要求會員國申報外國投資基礎建設案件後，2021年共審查了414案，其中只有3%被執委會提出安全風險疑慮；投資來源以美國佔4成為最多，中國則是佔7%的第3大來源國。

不過執委會官員的說明無法平息議員們的疑慮。

荷蘭籍的歐洲議會議員柏倫琛（Tom Berendsen）說：“我們把（歐洲）門戶的鑰匙交給外國勢力。”他指出問題不僅來自外力，歐盟各國的港口也彼此競爭中國資金，例如德國漢堡港就擔心拒絕中資會讓荷蘭的鹿特丹港搶走。

比利時籍的議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）則質疑中國企業若在歐盟港口從事軍民兩用的活動，歐盟如何掌握情資並應對？她批評執委會雖已“停止天真”卻仍缺乏策略。

斯洛維尼亞籍議員諾瓦克（Ljudmila Novak）則提醒不只港口，航空物流也值得留意，她說自己國家就有一些小型機場，雖然機場本身仍為國有，但周圍的土地都被中資拿去。

有的議員希望能重新審查已投資案件，也有的擔心中資對歐盟數位基礎建設影響力。 法國籍議員李克（Dominique Riquet）說：“這不只攸關商業，更是攸關主權。”

 

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