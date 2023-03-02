G20外長會今無共識公報 傳中俄一致拒絕促俄從烏撤軍的要求

G20/俄羅斯/美國/印度

據俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫今天證實稱，在印度舉行的20國集團部長級會議將不會產生什麼聯合公報，他把無一致公報的失敗歸咎於西方國家。根據在印度新德里舉行的20國集團外長會議後發表的文件，中國與俄羅斯一起拒絕了要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的呼籲。

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今天在輪值主席國印度召開的G20外長會議未能就聯合公報達成共識。

根據俄羅斯翻譯成英文的說法，拉夫羅夫告訴記者："最終宣言已經受阻，討論的結果將在印度主席國會談到的摘要中描述。"

關於該聯合公報的討論破裂，部分原因是俄羅斯堅持要把在去年9月發生俄羅斯在波羅的海的北溪1號和2號天然氣管道爆炸事件列入公報內容，並要求 "公正 "調查。對於爆炸事件，西方國家和俄羅斯正在互相指責。但瑞典、丹麥和德國當局的調查迄今未能將責任歸咎於任何一個國家或行為者。

拉夫羅夫指控說，"我們談到了良好的對話禮儀。那麼，我們的西方同行在這方面已經變得非常糟糕。他們不再考慮外交禮儀，他們只是敲詐和威脅每一個人。

而美國及歐洲盟友敦促G20國家繼續向莫斯科施壓，以結束他們認為已經破壞世界穩定的烏克蘭戰爭。與此同時，俄羅斯指責西方將G20議程變成了一場 "鬧劇"，並稱西方代表團想將他們的經濟失敗歸咎於莫斯科。

一位美國官員說，布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫進行了 "簡短 "的交談，這是他們自烏克蘭戰爭開始以來的第一次會談。這位不願透露姓名的美國官員說，在G20會議的間隙，布林肯告訴拉夫羅夫，美國將一直支持烏克蘭，布林肯並敦促俄羅斯改變俄羅斯暫停新起點的核裁軍條約的決定。

據本台報道稱，與此同時，根據在印度新德里舉行的20國集團外長會議後發表的文件，中國與俄羅斯一起拒絕了要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的呼籲。