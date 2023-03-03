希臘舉國為火車相撞事故遇難者默哀 憤怒與罷工罷課相隨

希臘/火車事故

希臘今天悼念火車事故遇難者。約1800人在雅典議會前默哀一分鐘，悼念在周二火車相撞事件中喪生的57人。希臘全國其他城市今天也舉行悼念集會。與此同時，憤怒人群醞釀抗議與罷工罷課。

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據法新社指出，默哀一分鐘後，示威者前往希臘鐵路公司Hellenic Train總部。抗議者表達他們的憤慨。此次火車事故遭指是人為錯誤引發，而鐵路公司被指責慣常有許多疏忽和缺陷並沒有思改，才導致了這場震驚整個國家的災難。

據希臘一學生會主席Angelos Thomopoulos稱，大多數大學在今天仍然關閉，而在雅典，抗議者舉起黑色氣球，紀念那些在碰撞中喪生的人，死難者中包括多名學生。

在前往議會對面的市中心主要廣場的遊行隊伍中，示威者舉起的標牌上寫着 "這一罪行絕不能被掩蓋 "和 "到達後給我發個信息"。這是車禍里一位遇難的孩子的母親，在車禍發生前發給她的孩子最後一個短信，令人哀傷。

在全國哀悼的第三天，希臘人被這場被當局描述為國家悲劇的災難所震撼，他們要求問責，儘管政府對導致事故的鐵路網絡的長期的問題與故障做出了道歉。

名叫瑪麗亞-普薩切利斯（Maria Psachelis）在遊行中含着淚說："發生這樣的事情真是太遺憾了。"我非常難過（......）我也有一個學生的孩子在這次旅程中遭遇火車相撞遭難。" 另一名名叫托莫普洛斯批評說：“我們充滿了憤怒，不能接受這樣的悲慘事件會在2023年發生，數十人喪生，其中有許多學生。” 他說：“我們今天走上街頭（......），要求追究責任，不讓任何真相在這場悲劇中被掩蓋或隱瞞。”

在離事故最近的拉里薩（Larissa）和伯羅奔尼撒半島的大學城佩特雷（Patras），據警方稱，700名示威者也開始聚集在一起，大聲訴說他們的不滿和痛苦。

預計今天晚些時候在希臘第二大城市塞薩洛尼基也會有新的示威，許多遇難的學生在那裡上學。

周四晚間，大約2000名示威者已經聚集在希臘北部城市，抗議活動中有人投擲石塊和自製燃燒彈。消息沒有確指是否有警方干預。

當地媒體報道說，周五希臘的主要大學都展示黑色的旗幟悼念並抗議。