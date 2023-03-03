歐盟2023年投資過8億歐元保護海洋

歐盟/海洋保護

歐盟於3月2日在巴拿馬召開的為期兩天的“我們的海洋”峰會開幕式上做出8億歐元承諾

歐盟在2023年投資超過8億歐元來保護海洋，歐盟於3月2日在巴拿馬召開的為期兩天的“我們的海洋”峰會開幕式上做出的承諾。

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歐盟於3 月 2 日宣布2023年向海洋保護投入超過 8 億歐元，這是歐盟在巴拿馬召開的為期兩天的海洋峰會開幕式上做出的承諾，旨在與海洋有關的“藍色經濟”框架內做出進一步的保護。

歐盟在這份聲明中宣布在2023 年有 39 項保護海洋具體措施，進一步確認其對國際海洋保護和治理的承諾，在今年動用總計為8.165 億歐元的資金支持相關保護行動。

在巴拿馬召開的“我們的海洋”全球會議呼籲各國儘快簽署一項與聯合國同時討論的國際條約，來保護國際水域並用衛星來監測非法捕魚。

歐盟聲明指出具體有投入 3.2 億歐元用於海洋研究，以保護海洋生物多樣性並研究氣候變化對海洋的影響。

另外，歐盟將通過發射價值 2.5 億歐元的 Sentinel-1C衛星觀察檢測北極因受到氣候變化影響的冰川融化。

來自政府、企業和非政府組織的約 600 名代表與會討論可持續開發和保護海洋，在“藍色經濟”的框架內關注海洋保護區、減少塑料和其他垃圾污染、打擊非法捕魚和減少水下採礦的問題。

在本次峰會前的預備會議上，來自歐盟、美國、拉丁美洲和太平洋島嶼的代表們呼籲儘快實現在聯合國討論了 15 年的公海條約，美國和法國相關海洋官員認為已經非常接近最後目標。

聯合國將在今年簽署保護公海的條約，以達到在2030年保護地球30%的陸地和海洋的目標。