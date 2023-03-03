白俄羅斯今判諾貝爾和平獎得主10年監禁

白俄羅斯

據白俄羅斯非政府組織今天報告說，明斯克法院周五判處2022年諾貝爾和平獎的共同得主、白俄羅斯民主運動的領軍人物Ales Bialiatski 10年監禁。

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據反對派非政府組織Viasna在一份聲明中說，比亞利亞茨基Bialiatski的兩名同伴Valentin Stefanovitch和Vladimir Labkovitch於2021年7月被捕並與他一起受審，同案分別被判處9年和7年監禁。

第四名被告德米特里-索洛維耶夫（Dmitri Soloviev）在逃往波蘭後被缺席審判，被判處8年監禁。他們都被罰款18.5萬白俄羅斯盧布相當於6.9萬歐元。

據法新社今天報道說，這項沉重的判決是一系列新的審判中的一部分，這些審判針對的是自2020年夏天的抗議活動以來一直受到無情鎮壓的白俄羅斯活動家、記者和反對者。

抗議活動是由總統亞歷山大-盧卡申科被指控大規模欺詐，以及他的有爭議的連任引起的，數千名抗議者被逮捕，遭受酷刑，被判處重刑和被迫流放。報告有數名抗議者死亡。

去年秋天，比亞利亞茨基與其他兩個人權組織--紀念組織（俄羅斯）和公民自由中心（烏克蘭）一起被授予諾貝爾和平獎。這位60歲的白俄羅斯活動家在1994年創立並管理Viasna，多年來是主要的人權團體。該組織不屈不撓批評盧卡申科的專制政權。盧卡申科自1994年以來上台統治至今。

在2020年的示威活動中，該組織Viasna在記錄對抗議者的鎮壓和逮捕方面發揮了關鍵作用。

在今天的判決後，流亡的主要反對派人物斯維特拉娜-季哈諾夫斯卡婭譴責了一種 "可恥的不公正"。

法新社說，所有三人都不認罪。在聽證會和判決時，他們的手腕上被迫戴着手銬，法院拒絕為他們摘下手銬。

比亞利亞茨基Ales Bialiatski在2011年至2014年期間已經在白俄羅斯的監獄中度過了近三年刑期，此前他在另一起被譴責為政治性的案件中被定罪。

據Viasna報告，截至3月1日，白俄羅斯有1461名政治犯。

西方已經通過了幾輪對明斯克鎮壓2020年抗議活動的制裁，但該政權仍然得到了莫斯科的堅定支持。作為回報，白俄羅斯同意充當俄羅斯軍隊的後方基地，在2022年2月侵略烏克蘭。但迄今為止，白俄羅斯軍隊沒有直接參與戰鬥。

除了Viasna案的審判，當局目前還針對白俄羅斯的民主運動活動家進行審判。流亡的反對派人物斯維特拉娜-季哈諾夫斯卡婭和她的幾個合作者目前正在接受缺席審判。

白俄羅斯主要獨立媒體Tut.by網站的幾名記者留在該國並被監禁，他們也正在接受審判。他們被指控逃稅和煽動仇恨等罪名，並面臨非常重的刑罰。

2月，一名白俄羅斯-波蘭記者和活動家Andrzej Poczobut被判處8年監禁，引發了波蘭的抗議活動。對反對派媒體Nexta的三位創始人的審判也在2月中旬開始，該媒體在2020年的抗議活動中發揮了重要作用。其中兩人被缺席審判，第三人羅曼-普羅塔塞維奇在2021年5月被強行送回白俄羅斯，他所乘坐的一架客機甚至被劫持到明斯克。