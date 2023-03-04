希臘火車對撞事故 值班站長出庭日期延後一天

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歐洲 – 希臘2月28日發生2列火車對撞的重大意外，造成57人死亡，是希臘歷來最嚴重的火車事故。原訂4日出庭應訊的值班站長，將延後至5日出庭。

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法新社報導，站長的辯護律師潘查齊迪斯（Stefanos Pantzartsidis）4日在拉里薩（Larissa）表示：“這起案件有一些新的重要元素需要檢視。”拉里薩是距離事故現場最近的城市。

值班站長2日承認對事故負有責任，他可能因為疏失而被控犯過失殺人罪。

希臘數以千計民眾3日在全國各地示威，替希臘最嚴重鐵路事故的57名死者討公道，部分示威者譴責這場悲劇猶如“犯罪”。

事故列車上載着許多結束周末假期歸來的學生，遇難者里至少有9人是塞薩洛尼基（Thessaloniki）亞里斯多特大學（Aristotle University）的學生；另有26人受傷。