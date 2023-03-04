從2024年起 歐盟將對免簽者收取入境費

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歐洲 – 從2024年開始，歐盟委員會將對一項新的免簽證計畫收費。該計畫將要求所有可免簽證進入歐盟國家的非歐盟國家公民，在旅行前先獲得旅行許可才可進入歐盟。

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ETIAS是European Travel Information and Authorisation System（歐盟旅行資訊及授權系統”）的縮寫。 免簽證計畫原定於今年11月推出，現已被推遲到2024年。

歐盟旅行資訊及授權系統將為來自目前不需要簽證就可進入歐盟的六十多個非歐盟國家的國民，提供快速在線授權，例如美國和英國。歐盟旅行資訊及授權系統的運行方式很像美國的ESTA計畫。

歐盟旅行資訊及授權系統系統將檢查旅行者的安全憑證，並向以商務、旅遊、醫療或過境為目的旅行者收取費用。ETIAS必須在旅行者抵達歐盟國家之前，以在線的形式申請。

每名符合條件的旅客，無論年齡大小，都需要申請ETIAS才能訪問歐盟成員國。如果ETIAS未被批准，旅行者將不被允許登上旅行載具，無論是飛機、輪船還是旅遊車。

歐盟旅行資訊及授權系統是一個快速且便利的電子系統，通常情況下，95%的申請將在提交後幾分鐘內收到結果。

歐盟旅行資訊及授權系統的正常手續費為7歐元，有效期為三年。18歲以下或70歲以上的群體無需支付費用。而美國的ESTA，費用要高得多，手續費為21美元，有效期為兩年。

歐盟強調，實施歐盟旅行資訊及授權系統是希望加強其邊境安全，並對進出歐盟國家的旅客進行電子篩查和跟蹤。

目前免簽證訪問歐洲的旅行者能夠免費進入歐盟和申根成員國，並且在抵達歐洲之前沒有經過任何電子安全檢查。而從2024年起將需要申請ETIAS。

持英國護照入境歐盟國家的旅行者，2024年起需要申請ETIAS。

歐盟旅行資訊及授權系統旅行許可並非簽證。歐盟旅行資訊及授權系統和美國的ESTA一樣，是為不需要簽證的旅客提供的旅行授權，以便他們能夠訪問歐洲。根據歐盟旅行資訊及授權系統的規定，遊客在被允許進入歐盟之前將接受額外的安全檢查。ETIAS對美國、澳大利亞、新西蘭和加拿大等國家的公民來說，是強制性的。

對那些既持有歐盟護照，又持有對歐盟免簽證國家護照的雙重國籍公民來說，如果他們使用歐盟護照進出歐洲，將不需要申請歐盟旅行資訊及授權系統。英國旅行者從2024年起將需要申請ETIAS。

歐盟旅行資訊及授權系統提案於2016年11月敲定。通過實施歐盟旅行資訊及授權系統，歐盟委員會打算改善申根地區的安全，主要是要求這些免簽證的旅客在抵達歐盟之前獲得旅行授權並接受各種安全檢查，以防止構成安全威脅的個人進入歐盟。