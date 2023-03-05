北約歐洲盟軍最高司令：俄軍在烏克蘭傷亡超過20萬人
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據德國《明鏡》周刊報導，美國歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍最高司令卡沃利（Christopher G. Cavoli）將軍3月3日在德國漢堡出席活動時表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，到目前為止，俄羅斯已經損失了2000多輛主戰坦克。超過20萬名俄羅斯士兵和超過1800名軍官被殺或受傷。
卡沃利周五晚受邀出席了在漢堡市政廳舉行的傳統馬蒂亞 (Matthiae)晚宴並發表致辭。在談到俄羅斯入侵烏克蘭時，卡沃利表示，這場戰爭的規模令人難以置信。他說，到目前為止，俄羅斯已經損失了2000多輛主戰坦克。
卡沃利透露說，超過20萬名俄羅斯士兵和超過1800名軍官傷亡。他還稱，俄軍平均每天發射逾2.3萬枚炮彈。
卡沃利指出，當北約的處境變得艱難時，“硬實力”必須成為一種論據。他說：“如果對方帶着坦克來，你（也）應該備有坦克”。
卡沃利強調，冷戰中得到的一個教訓是，武器的精確度很重要。軍火工業的生產能力也很重要。誰能以最快的速度生產，誰就會贏得戰爭。
與此同時，卡沃利在講話中強調了文職領導的重要性，“我們從這場衝突中得知，文職領導是絕對必要的。它可以動員國家並激勵合作夥伴。”
同樣就俄羅斯在烏克蘭戰場的傷亡問題，《紐約時報》2月2日報導稱，美國和其他西方國家官員透露稱，在烏克蘭死亡和受傷的俄羅斯部隊人數接近20萬人。
更早前，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）今年1月在德國出席新聞發布會答記者問時表示：“就傷亡而言，你知道，戰爭中的傷亡數字總是令人懷疑的。但我要告訴你，俄羅斯的傷亡，上次我公開報告時，我說遠超10萬人。我想說的是，現在已經大大超過了10萬人。”
此外，挪威國防軍司令克里斯托弗森上將（Eirik Kristoffersen）1月22日在受訪時表示，截止當時，俄羅斯在烏克蘭死傷人數已開始接近約18萬人，而烏克蘭的損失可能超過10萬人死傷，另有約3萬名烏克蘭平民在戰爭中喪生。他沒有具體說明這些數字是如何計算的。