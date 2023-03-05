北約歐洲盟軍最高司令：俄軍在烏克蘭傷亡超過20萬人

俄羅斯/烏克蘭/歐洲

2022年12月24日，俄羅斯聖彼得堡外的一座公墓工作人員將一名戰死在烏克蘭的瓦格納集團成員的遺像擺放整齊。

據德國《明鏡》周刊報導，美國歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍最高司令卡沃利（Christopher G. Cavoli）將軍3月3日在德國漢堡出席活動時表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，到目前為止，俄羅斯已經損失了2000多輛主戰坦克。超過20萬名俄羅斯士兵和超過1800名軍官被殺或受傷。

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卡沃利周五晚受邀出席了在漢堡市政廳舉行的傳統馬蒂亞 (Matthiae)晚宴並發表致辭。在談到俄羅斯入侵烏克蘭時，卡沃利表示，這場戰爭的規模令人難以置信。他說，到目前為止，俄羅斯已經損失了2000多輛主戰坦克。

卡沃利透露說，超過20萬名俄羅斯士兵和超過1800名軍官傷亡。他還稱，俄軍平均每天發射逾2.3萬枚炮彈。

卡沃利指出，當北約的處境變得艱難時，“硬實力”必須成為一種論據。他說：“如果對方帶着坦克來，你（也）應該備有坦克”。

卡沃利強調，冷戰中得到的一個教訓是，武器的精確度很重要。軍火工業的生產能力也很重要。誰能以最快的速度生產，誰就會贏得戰爭。

與此同時，卡沃利在講話中強調了文職領導的重要性，“我們從這場衝突中得知，文職領導是絕對必要的。它可以動員國家並激勵合作夥伴。”

同樣就俄羅斯在烏克蘭戰場的傷亡問題，《紐約時報》2月2日報導稱，美國和其他西方國家官員透露稱，在烏克蘭死亡和受傷的俄羅斯部隊人數接近20萬人。

更早前，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）今年1月在德國出席新聞發布會答記者問時表示：“就傷亡而言，你知道，戰爭中的傷亡數字總是令人懷疑的。但我要告訴你，俄羅斯的傷亡，上次我公開報告時，我說遠超10萬人。我想說的是，現在已經大大超過了10萬人。”

此外，挪威國防軍司令克里斯托弗森上將（Eirik Kristoffersen）1月22日在受訪時表示，截止當時，俄羅斯在烏克蘭死傷人數已開始接近約18萬人，而烏克蘭的損失可能超過10萬人死傷，另有約3萬名烏克蘭平民在戰爭中喪生。他沒有具體說明這些數字是如何計算的。