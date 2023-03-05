德總理朔爾茨：中國如果對俄運交武器將有“後果”

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Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le vendredi 17 février 2023.
Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le vendredi 17 février 2023. AP - Michael Probst
作者： 法廣
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中央社綜合外電報導 ：德國總理朔爾茨表示，如果中國為俄羅斯在烏克蘭的戰爭而對莫斯科提供武器，這將會有“後果”。不過他同時表示，對於北京將會避免這麼做相對樂觀。

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朔爾茨總理兩天前在華盛頓與美國總統拜登會談，之後接受美國有線電視新聞網（CNN）訪談的內容3月5日播出，作出以上的表示。

美國官員最近就中國可能不再只是旁觀，而將開始對俄羅斯提供武器彈藥一事提出警告。朔爾茨訪美行前則已敦促北京：不但不要對莫斯科提供武器，更應該運用影響力催促莫斯科從烏克蘭撤軍。

美聯社報導，朔爾茨在訪談中被問到是否能夠想像，一旦中國援助俄羅斯而對北京實施制裁，他回答：“我認為那將會有後果，但是現在這階段我們還在表明這不該發生。我們在這件事情上的要求將會獲得成效，我對此相對樂觀。但是我們必須緊盯著，我們會非常、非常謹慎。”

朔爾茨沒有針對將有什麼後果進行詳述，德國是歐洲第一大經濟體，中國近年來一直是它的最大貿易夥伴。

返回德國的朔爾茨5日在內閣會見歐盟執會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）後被問到，是否接獲美國提供有關中國考慮運交武器的證據，以及如果中國幫助俄羅斯，是否支持對北京制裁。

朔爾茨表示：“我們都同意，一定不能夠運送武器，中國政府也已經表示不會運送任何武器。這就是我們的要求，我們正密切注意着。”

範德賴恩表示：“我們目前還沒有證據，但是我們必須每天緊盯。” 她表示，歐盟會否制裁中國“是假設性問題，只有等到真的發生了才能夠回答”。

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