德總理朔爾茨：中國如果對俄運交武器將有“後果”

中央社綜合外電報導 ：德國總理朔爾茨表示，如果中國為俄羅斯在烏克蘭的戰爭而對莫斯科提供武器，這將會有“後果”。不過他同時表示，對於北京將會避免這麼做相對樂觀。

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朔爾茨總理兩天前在華盛頓與美國總統拜登會談，之後接受美國有線電視新聞網（CNN）訪談的內容3月5日播出，作出以上的表示。

美國官員最近就中國可能不再只是旁觀，而將開始對俄羅斯提供武器彈藥一事提出警告。朔爾茨訪美行前則已敦促北京：不但不要對莫斯科提供武器，更應該運用影響力催促莫斯科從烏克蘭撤軍。

美聯社報導，朔爾茨在訪談中被問到是否能夠想像，一旦中國援助俄羅斯而對北京實施制裁，他回答：“我認為那將會有後果，但是現在這階段我們還在表明這不該發生。我們在這件事情上的要求將會獲得成效，我對此相對樂觀。但是我們必須緊盯著，我們會非常、非常謹慎。”

朔爾茨沒有針對將有什麼後果進行詳述，德國是歐洲第一大經濟體，中國近年來一直是它的最大貿易夥伴。

返回德國的朔爾茨5日在內閣會見歐盟執會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）後被問到，是否接獲美國提供有關中國考慮運交武器的證據，以及如果中國幫助俄羅斯，是否支持對北京制裁。

朔爾茨表示：“我們都同意，一定不能夠運送武器，中國政府也已經表示不會運送任何武器。這就是我們的要求，我們正密切注意着。”

範德賴恩表示：“我們目前還沒有證據，但是我們必須每天緊盯。” 她表示，歐盟會否制裁中國“是假設性問題，只有等到真的發生了才能夠回答”。