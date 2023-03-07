德國擬禁止5G網絡使用華為、中興特定組件

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據德國《時代周報》3月6日援引消息人士的話報導，德國政府計畫禁止電信運營商在其5G網絡中使用華為和中興通訊的特定組件，這可能是解決安全顧慮的一個重要舉措。消息人士說，這項禁令可能包括已經安裝在網絡中的組件，將要求運營商移除和更換這些組件。

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德國政府目前正在更廣泛地重新評估與其最大貿易夥伴中國的關係，沒有立即回復路透社的置評請求。華為的一位發言人表示，不對猜測發表評論，並說公司在向德國和世界其他地方提供技術的20年中有着“非常好的安全記錄”。中興沒有立即回復置評請求。

德國智庫全球公共政策研究所所長本納(Thorsten Benner)評論說，“魔鬼藏在細節里，如果這包括近年來運營商過度使用華為的所有接入網絡組件，那將是一個重大進步。”

雖然整個歐洲的多個國家仍在制定電信政策，但到目前為止，只有英國和瑞典禁止華為和中興供應關鍵的5G網絡設備。本納指出，“但現在還不清楚（德國）當局將確定的關鍵組件是什麼”。

2021年，德國通過了《IT安全法2.0》，為下一代網絡的電信設備製造商設置了很高的安全標準，但沒有像其他一些國家那樣禁用華為和中興的設備。一份新的報告顯示，德國的5G無線接入網設備（RAN）實際上已經比4G網絡更加依賴華為，儘管運營商已經避免在核心網絡中使用該公司的技術。

一項分析中國電信公司占歐洲市場份額的研究估計，2020年，德國57%的4G無線接入網設備來自中國供應商。2022年，德國59%的5G無線接入網設備來自中國供應商。

《時代周報》報導指，德國政府的網絡安全機構和內政部幾個月來一直在檢查不斷增長的5G網絡中是否有可能使其安全受到威脅的組件。政府消息人士說，這項調查還沒有正式結束，但結果已經很清楚。

德國政府將禁止運營商在5G網絡中使用來自華為和中興的某些控制元素。德國內政部沒有回複評論請求。德國《商報》報導稱，柏林的努力可能會產生嚴重後果——影響與北京的關係，也會影響德國網絡運營商擴大5G移動通信標準的計畫。

德國電信、沃達豐集團和西班牙電信等運營商必須做好準備，隨後從屬於關鍵基礎設施的系統中移除來自華為和中興的已安裝特定組件。一位高級官員表示，這些公司將不得不自己承擔據稱相當大的成本。

多年來，柏林各部委一直在討論中國技術公司參與德國5G移動網絡的問題，權衡情報部門的警告和經濟利益。現在，德國政府已經得出結論，來自華為和中興的“安全相關”組件被大規模地安裝在德國網絡中。這位官員說，這是關於“可以使一個國家行使政治權力”的技術。