格魯吉亞政府無條件撤回引發民間抗議的外國代理人法案

格魯吉亞/外國代理人法案

2023年3月7日，格魯吉亞執政黨推動議會一讀通過一項外國代理人法案，要求接受國外資金超過20%的非政府團體註冊為外國代理人。數千民眾當晚就聚集首都街頭，表達抗議。警方利用催淚彈和高壓水龍試圖驅散入群。

格魯吉亞首都爆發大規模集會抗議活動兩天之後，執政黨9日宣布無條件撤回議會一讀通過的外國代理人法律草案。歐洲聯盟駐第比利斯代表團對政府撤回法案的決定表示歡迎，但格魯吉亞反對黨9日聯合呼籲民眾繼續集會抗議，以“確保格魯吉亞走上親西方道路”。

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格魯吉亞執政黨推動的外國代理人法律草案7日在議會一讀通過後，當晚即引發民間抗議。8日，數萬人再次聚集首都街頭，尤其是議會大廈附近抗議。警方動用催淚彈和高壓水龍，試圖驅散人群。據格魯吉亞內政部8日公布的消息，當天至少有77人被警方傳訊，警方也有50人在警民中受傷。

這場民間抗議的導火索是議會7日一讀通過的一項法律草案。該草案要求境內非政府團體和媒體接受外國資金超過20%時，必須以外國代理人註冊，否則將被罰款。但反對派人士認為，執政黨支持的這項法案與此前俄羅斯打壓獨立媒體、人權組織以及反對派人士的法案相似。一名青年集會者向法新社表示，這項法律草案完全違憲，也違背格魯吉亞人想要加入歐盟和北約的心願。一名16歲的少年也向法新社表示，大家不想讓俄羅斯決定自己的未來。一些集會人士揮舞着格魯吉亞國旗以及歐盟旗幟，還有人高喊：不要俄羅斯法律。

格魯吉亞在俄羅斯去年發動入侵烏克蘭戰爭幾天之後，就與烏克蘭以及摩爾多瓦一道要求加入歐洲聯盟。歐盟於去年6月同意給予烏克蘭以及摩爾多瓦入盟候選國身份，但要求格魯吉亞做出多項改革後，才可以獲得入盟候選國身份。格魯吉亞政府近年來的一些表現被解讀為民主倒退，引發批評。

歐盟理事會主席博雷利8日批評這項外國代理人法案於歐盟價值觀以及格魯吉亞想要加入歐盟的努力不相容。美國同天也對這項法案表達憂慮。

格魯吉亞執政黨9日宣布無條件撤回相關法案。但當地多個反對黨發表聯合聲明，呼籲民眾繼續遊行抗議，以“確保格魯吉亞走上親西方道路”。

的確，政府雖然撤回了法案，但並未完全放棄。民間社會擔心法案會在幾個月後改頭換面，進入二讀審議。該國總統8日呼籲政府廢除該草案，並表示她會以否決權，阻止法案通過。但執政黨目前掌握議會多數席位，總統的否決權效力有限。