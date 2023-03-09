馬克龍在法國總統府接待蘇納克，重建法英關係

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法國總統馬克龍周五將在法國總統府愛麗舍宮會見來訪的英國首相蘇納克，重建法英關係。巴黎和倫敦希望翻過英國脫歐後相互爭執的這一頁。

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法國總統馬克龍周五將在愛麗舍宮會見來訪的英國首相蘇納克。路透社表示，這表明法國和英國的關係在英國脫歐引發多年緊張後出現升溫，也表明法英兩國領導人重啟合作、尤其是在國防和打擊非法移民方面重啟合作。

路透社寫道，巴黎和倫敦希望翻過英國脫歐後相互爭執的這一頁。法英兩國各有自己的優先重點，對英國來說，是橫渡英吉利海峽的非法移民船問題，英國期待法國在打擊非法移民上能夠給與更多的幫助。在法國方面，當務之急則是通過支持烏克蘭重振兩國在國防領域的聯繫。

法國總統府方面則表示，“這次峰會的首要任務是重新建立聯繫。”

自蘇納克去年10月份入主唐寧街10號以來，通過一系列親切的交流，英國首相蘇納克致力於和法國總統一起給他的兩位前任約翰遜和特拉斯留下的有毒遺產排毒，涉及的主題包括漁業問題以及非法移民船隻橫渡英吉利海峽等。

另外，法英這兩個核大國之間的關係也因俄羅斯入侵烏克蘭而復蘇，因為，俄羅斯入侵烏克蘭迫使歐洲國家在防務問題上加強合作，並從長遠角度重新考慮他們的安全架構。

法英兩國之間關係持續升溫的另一個跡象是，查爾斯三世國王也選擇了法國作為他繼位國王後進行首次國事訪問的國家。查爾斯三世三月底訪問法國期間將前來巴黎和波爾多。蘇納克訪問巴黎的另一個背景是，英國和歐盟之間的關係也在解凍，近日，英國與歐盟就英國脫歐後北愛爾蘭貿易協定的修訂達成了協議。