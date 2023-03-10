俄羅斯警告前衛星國不得與美國結盟

俄羅斯/前蘇聯國家

俄羅斯周五警告前蘇聯的盟友國家注意與美國結盟的危險，此前莫斯科稱格魯吉亞發生了西方支持的政變，類似於 2014 年烏克蘭的革命運動。

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俄羅斯警告地區盟友不要與美國結盟。但俄羅斯捲入了第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，自俄羅斯總統普京去年 2 月派兵侵入烏克蘭以來，俄羅斯與普京權威受到許多鄰國和傳統盟友的挑戰。

在第比利斯，數千名格魯吉亞人連續三個晚上走上街頭，抗議該國受俄羅斯啟發的“外國代理人”法，該法可能會破壞格魯吉亞與歐洲建立更密切關係的努力。

據俄羅斯外交部長謝爾蓋拉夫羅夫告訴俄羅斯國家電視台，“這與基輔獨立廣場運動非常相似。”拉夫羅夫指的是 2014 年獨立廣場革命推翻了烏克蘭親俄總統。拉夫羅夫稱，“在我看來，俄羅斯聯邦周圍的所有國家都應該得出自己的結論，即走上與美國責任區、利益區接觸的道路是多麼危險。”

據路透社說，普京的外交部長的言論表明，莫斯科對從南高加索的亞美尼亞和阿塞拜疆到中亞的哈薩克斯坦和塔吉克斯坦的權威削弱的緊張程度。普京將烏克蘭戰爭描述為與西方就俄羅斯及其前蘇聯和帝國衛星國的未來展開的生死存亡之戰，這些國家自 1991 年以來一直受到美國、北約、歐盟和中國的追捧。

華盛頓、布魯塞爾和北約表示，他們正與蘇聯解體後獨立的國家建立聯繫，而且許多人擔心他們更強大的鄰國俄羅斯。

但幾個世紀以來，俄羅斯一直是廣袤土地上事務的最終仲裁者，這些土地在近三個世紀的時間裡組成了俄羅斯帝國，然後是蘇聯。

但普京將烏克蘭戰爭視為莫斯科最終反擊西方遏制它的企圖的分水嶺。普京的反對者表示，這場戰爭最終可能會迎來蘇聯解體的新階段，這可能會在俄羅斯各地播下混亂的種子，並讓競爭對手將莫斯科的前衛星國轉向西方或中國。

拉夫羅夫說，華盛頓和更廣泛的西方國家希望懲罰俄羅斯，因為俄羅斯被認為是“過於獨立的參與者”，挑戰了美國的霸權。自 2004 年起擔任普京外交部長的拉夫羅夫表示，格魯吉亞的事件是從外部精心策畫的，動機是西方企圖剝奪俄羅斯的傳統盟友。

他說，格魯吉亞關於外國代理人的法律已被議會於周五否決，被用作借口“開始實質上是企圖迫使權力更迭”。

路透社說，拉夫羅夫沒有提供證據來支持他的說法。

格魯吉亞的反對派和抗議者否認他們是西方傀儡。他們表示，他們根本不同意擬議的法律，並希望擁有一個西方的未來，而俄羅斯在 2008 年與格魯吉亞開戰，卻沒有提供這種未來。