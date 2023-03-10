德國耶和華禮拜遭槍擊

德國/耶和華/槍擊案

德國警方今天報告，至少有8人在星期四晚間一個耶和華見證人儀式上出現的槍擊事件中喪生，包括可能的肇事者本人，據當地媒體稱，槍手是該耶和華教會的一名前成員。

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根據德國警方說，周四晚間，德國北部漢堡的耶和華見證會中心中一名持槍者向參加耶和華祈禱活動的參與者開槍。據警方消息，還有其他人受傷，其中一些人傷勢嚴重。幾家德國媒體都提及，有8人受重傷。

據《明鏡》雜誌報道，據稱槍手是耶和華見證會的前成員，年齡在30歲左右，用手槍槍殺。該槍手強行進入正在舉行祈禱會的大樓，當時約有50人參加。

據耶和華見證會在一份聲明中說，他們對發生在教堂禮拜針對該宗教部分成員的可怕的襲擊感到震驚。

德國執法官員說，他們傾向於認為只有一名槍手涉案。

當地政府在周四晚上發布了警報，勸阻當地居民不要離開家。該警報在夜間被解除。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周五向槍擊事件的受害者及其家人表示 "哀悼"，並在推特上稱對 "殘酷的暴力行為 "表示遺憾。

據法新社說，耶和華見證人於19世紀在美國成立，他們認為自己是最早也是最堅定的基督教的繼承人，並自始至終完全地參照《聖經》。該組織的地位因國家而異：在奧地利和德國，耶和華在法律上被視為與主要宗教地位相同。根據耶和華見證人的網站，德國有超過17萬名信仰成員，漢堡有3800人。

耶和華在德國的總部設在柏林。

在法國，耶和華建有許多地方分支機構，具有 "宗教協會 "的地位。

耶和華經常被指是基督教中持不同教義的教支。