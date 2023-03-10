烏克蘭警告俄羅斯大規模導彈再襲威脅仍然很高

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍方今天警告說，在克里姆林宮發射一連串導彈並確認使用高超音速武器的第二天，俄羅斯導彈襲擊的威脅仍然很高。俄羅斯軍隊昨天對烏克蘭的大規模導彈襲擊造成至少九人死亡。

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俄羅斯動用高超音速武器襲擊烏克蘭。根據烏克蘭方面報告，俄羅斯昨天至少施發了80多枚導彈襲擊烏克蘭多地。據華盛頓郵報消息說，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelensky) 表示，在關鍵基礎設施遭襲擊後，維修人員正在努力恢復烏克蘭部分地區的電力和供水。

澤倫斯基周五表示，烏克蘭東北部的哈爾科夫地區和黑海沿岸的敖德薩在炮火之後面臨斷電。澤連斯基稱，“我也感謝世界上所有意識到全面保護烏克蘭天空的重要性的人。”

儘管基輔已經加大了對戰鬥機的需求，西方官員表示他們不太可能很快交付戰鬥機。

克里姆林宮將周四的襲擊描述為對俄羅斯邊境附近襲擊事件的報復。俄羅斯總統普京上周將襲擊歸咎於烏克蘭。基烏克蘭否認對俄羅斯當局所說的襲擊事件負責，在襲擊事件中，武裝分子從烏克蘭越境，造成兩人死亡。

目前，由一個俄羅斯反普京組織聲稱對此事負責，細節仍不清楚。

據烏克蘭軍方稱，俄羅斯在周四的襲擊中使用了基輔無法攔截的 Kinzhal 高超音速導彈，俄羅斯國防部也證實了這一Kinzhal 高超音速導彈襲擊。這些武器於去年三月首次用於對付烏克蘭。

據聯合國國際原子能機構周四表示，俄羅斯導彈還襲擊導致 Zaporizhzhia 核電站電力中斷 11 小時，迫使該設施依賴應急柴油發電，再次增加了核熔毀的風險。據稱，這是該核電工廠在戰爭期間第六次使用應急電源。據國際原子能機構負責人拉斐爾·馬里亞諾·格羅西說，“如果我們允許這種情況一次又一次地持續下去，那麼總有一天我們的運氣會用完。”

據路透社消息，立陶宛軍事情報局局長 Elegijus Paulavicius 表示，俄羅斯有資源以“目前的強度”在烏克蘭再作戰兩年。他說，俄羅斯發動戰爭的能力還將取決於伊朗或朝鮮等國家的外部援助。