烏擊劍聯合會對俄與白俄選手重返賽場表示憤慨

體育

國際 – 烏克蘭擊劍聯合會10日表示，在國際聯合會 (FIE) 做出相關決定後，俄羅斯和白俄羅斯運動員將從明年 4 月起恢復參賽，烏克蘭一方對此“深感震驚”和“憤怒”。去年烏克蘭擊劍聯合會曾呼籲各成員單位投票反對俄與白俄選手參賽。

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烏克蘭聯合會在一份聲明中說：“我們對這一決定深感震驚和憤怒，我們立即召集主席團會議，決定我們對國際擊劍聯合會的決定及其可能提出的上訴的回應。”

2022 年度國際劍聯代表大會於11月 26 日在瑞士洛桑舉行。大會的第 12 項議程將討論俄羅斯和白俄羅斯運動員能否重返國際賽場問題。

俄烏戰爭爆發後不久，包括國際劍聯在內的各國際體育單項組織遵照國際奧委會建議禁止了俄羅斯和白俄羅斯運動員、教練員及官員參加比賽。

擊劍項目是受俄烏戰爭影響最大的的奧運項目之一 --

去年3 月 1 日，今年 69 歲的俄羅斯寡頭阿里舍爾 · 烏斯馬諾夫（ Alisher Usmanov）在受到歐盟制裁後暫停了自己國際擊劍聯合會主席一職；

3 月 20 日， 歐洲擊劍聯合會對其時任主席、俄羅斯奧委會主席斯坦尼斯拉夫 · 波茲德尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）進行了不信任投票，並在 5 月 31 日舉行的歐劍聯 特別代表大會上經投票決定免去其歐劍聯主席職務。

對於國際劍聯將在下月召開的年度代表大會上增設討論俄羅斯和白俄羅斯選手重返賽場這一議程的決定，烏克蘭擊劍聯合會表示憤慨與抗議並呼籲各成員單位投票反對俄與白俄選手參賽。