首相稱不應該天真：比利時先禁6個月抖音

比利時/中國/抖音

比利時首相德克羅周五宣布，禁止在聯邦政府提供的公司手機上使用抖音TikTok應用程序，為期六個月。比利時擔心敏感數據有可能被抖音轉到中國。

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比利時首相亞歷山大-德克羅今天通過一項聲明稱，"我們不應該天真：TikTok是一家中國公司，現在有義務與中國情報部門合作。這就是現實。"佛蘭德自由派領導人在一份聲明中說。

比利時的禁令涉及使用專業智能手機瀏覽該社交網絡，但不包括公務員、內閣成員或聯邦國家部長在個人設備上使用抖音。

比利時最大的地區（荷蘭語區的北部）佛蘭德斯已經在周四做出了類似的決定。

比利時首相聲明說，如果這些個人設備也被用於專業目的，還是 "建議（......）不要安裝抖音應用程序"。

據法新社說，上周，使用TikTok進行政治交流的比利時國防部長Ludivine Dedonder表示，該應用程序只是被安裝在一部專門用於此目的的手機上。

周五決定的禁令將持續6個月，然後將被 "重新評估"。這是在國家網絡安全中心（CCB）和國家安全局（民間情報）聯合編製的分析報告的基礎上決定的，該報告評估了抖音間諜活動的風險。

近幾周，歐盟委員會和議會已經禁止TikTok進入上述機構僱員的設備，丹麥議會也是如此。在美國，已經通過立法禁止公共僱員的設備使用TikTok，白宮支持的一項法案可能導致全面禁止該應用程序。

據比利時國家安全局在1月的最新年度報告中指出，比利時是北約總部和一些歐洲機構的所在地，是 "對中國間諜和影響活動非常有吸引力的目標"。國家安全局在最新年度報告中提到了與中國利益有關的僱員或說客的 "特別問題"，他們 "往往沒有意識到他們工作的公司或機構在很大程度上與中國的地緣政治戰略目標有關聯"。