歐盟/減排

歐洲機構於3月10日星期五通過了一項關於能源效率的法律，旨在到2030年減少11.7%的能源消耗。幾個月前，三個歐洲機構之間開始了談判，每個機構都持有非常不同的雄心。

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歐盟同意在2030年前減少能源消耗。據本台在布魯塞爾的記者皮埃爾-貝納澤報道，對於設定了減少14.5%的目標的歐洲議會議員來說，一個稍微不那麼雄心勃勃的協議也總比沒有協議好。這一點更加重要，因為對歐盟代表來說，政治信號很重要，不僅需要行政部門，而且需要企業努力。新的歐洲能源效率指令是歐盟實現到2030年減少55%的二氧化碳排放目標的工具之一。

這是歐盟第一次為自己設定一個量化的能源效率目標和落實一個執行機制。歐洲議會議員和27國政府經過16個小時的漫長談判，才使這項改革走上正軌。

之前的指令可以追溯到2018年。從那時起，歐盟委員會就將碳中和作為歐盟首要任務之一；改革提案幾乎是在兩年前制定的，但烏克蘭戰爭對能源的影響加速了實現碳中和必要性。

"最便宜的能源其實是我們尚不使用的能源"。一位歐洲議會議員總結道，即使減少消費的目標低於議會要求的目標，仍有必要每年減少1.5%的消費，其中行政部門減少1.9%，他們必須樹立榜樣。

11.7%的降幅是根據2020年的十年消費情況設定的，並將特別影響到能源密集度最高的行業。IT數據中心將是持續評估的行業之一，這些歐洲能源節約也將涉及運輸和建築領域。