歐美放棄氣候前嫌 稱攜手抵禦中國

歐盟/美國/中國/氣候

歐洲和美國仍在努力弄清楚他們在世界超級大國之間數萬億美元的清潔能源軍備競賽中是朋友還是對手，美國總統拜登和歐盟委員會主席烏爾蘇拉馮德萊恩周五同意採取一系列舉措緩和貿易爭端，以便聯合抵禦中國。

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就美國、歐盟尋求氣候休戰，以及對付中國的統一戰線，據Politico報道稱，拜登和馮德萊恩在白宮舉行的一次會議導致雙方承諾在關鍵礦產和補貼透明度方面放棄前嫌而進行合作。

據拜登和馮德萊恩在白宮會晤後發表聯合聲明稱，雙方將“立即”開始談判，以加強兩個盟友之間的關鍵礦產供應鏈，着眼於允許歐盟公司抵免美國氣候法中的關鍵稅收。

白宮新聞秘書 Karine Jean-Pierre 表示，各國政府還將參與“關於補貼透明度的對話”，並說，他們將設定完成標準談判的最後期限，以促進碳排放更少的鋼鐵和鋁的生產。

在經歷了一個冬天，歐盟就拜登標誌性的氣候法及其 3690 億美元的綠色激勵措施不斷向美國發出批評，大西洋兩岸的許多人都希望這次訪問標誌着雙方春季解凍的開始。拜登和馮德萊恩傳達的信息是，無論他們在試圖支持自己的清潔能源產業時可能仍然存在分歧，美國和歐洲都需要遏制同樣的威脅即中國，而中國是該領域的全球領跑者。

在他們的聲明中，拜登和馮德萊恩談到了合作，並宣布就清潔能源進行對話時特別指出了中國的“非市場政策和做法”。這與過去幾個月主導關係的經濟和貿易焦慮背道而馳。歐美說，對話將“協調我們各自的激勵計畫，使它們相互加強”。“雙方將採取措施，避免因各自的激勵措施而可能對跨大西洋貿易和投資流動造成任何干擾。”

美國和歐盟領導人在一份聯合聲明中表示，他們“將深化我們在關鍵礦產和電池供應鏈多元化方面的合作”，並指出兩國就《降低通貨膨脹法案》進行的官方對話“已就已確定的挑戰採取實際步驟，以協調一致。”

雙方還將調整利益，以應對俄羅斯入侵烏克蘭，馮德萊恩告訴拜登，美國“在我們想要擺脫俄羅斯對化石燃料的依賴時給了我們巨大的幫助。”

據媒體報道稱，馮德萊恩稱“對新技術和清潔技術進行如此大規模的投資真是太好了”，並表示歐盟希望“將與綠色協議計畫相匹配”。馮德萊恩還說，“我們歡迎《降低通脹法案》，因為這是對向凈零經濟邁進的綠色轉型的大規模投資，”她後來在與拜登會面後對媒體發表評論時補充道。

據該報道，雙方的分歧可能仍然存在。馮德萊恩的歐盟行政部門正準備在下周提出新目標，要求其清潔技術產業必須滿足國內製造產品的份額，以及開採的具有戰略意義的重要礦物的數量。周四，歐盟推翻了數十年來對國家補貼的謹慎管理，為清潔技術開闢了巨大的新例外。

美國氣候法“首先是經濟區域之間競爭的戰鬥口號。誰最擅長推動綠色技術的發展？” 德國經濟部長羅伯特·哈貝克周四表示。“如果我們不解決它並通過它，我們也會在經濟上遭受損失。”

歐盟和美國領導人都知道他們正在追趕中國，因此需要啟動他們的國內產業。

但是，儘管與中國全面競爭的意願正在增強，但美國人和歐洲人仍在努力弄清楚他們在哪裡競爭以及他們可以在哪裡合作。

拜登和馮德萊恩傳遞的信息是，與其撕裂，不如團結。從長遠來看，歐美政府在推動清潔能源發展方面的不同做法短暫地蒙上了現實的陰影，即雙方政府都着眼於應對氣候變化和限制中國對關鍵行業、材料和供應鏈的控制的共同最終目標。

周五，這兩個盟國就礦產達成協議，朝着這個方向邁出了一步。

自然資源保護委員會國際氣候高級戰略總監傑克施密特表示，歐洲對美國的世界觀接受得較慢，即經濟合作不會在其他關鍵問題上影響中國。施密特說，由於國內市場較小，德國等歐洲國家對出口的依賴程度更高，因此更不願意關閉這扇門。但他表示，氣候領域以外的因素，例如圍繞 5G 網絡的爭鬥，以及中國是否會在烏克蘭戰爭中武裝俄羅斯軍隊，都加劇了歐盟對北京的悲觀情緒。

尋找海外貿易夥伴的同樣優勢部分解釋了歐盟最初對拜登的氣候法《降低通脹法案》的強烈反應。