英國敦促奧運會贊助商支持禁止俄與白俄運動員參賽

英國/巴黎奧運會/俄羅斯

英國政府11日要求包括可口可樂和三星在內的奧運贊助商支持禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員明年在巴黎奧運會參賽動議。法新社稱，這是倫敦在巴黎奧運會前一年半向國際奧委會（IOC）施加一種新的方式的壓力。

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英國文化部長露西-弗雷澤今天給國際奧委會13個官方全球合作夥伴的負責人寫信，並在信中要求包括可口可樂和三星在內的奧運贊助商支持禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員明年在巴黎參賽。英國文化部長說， "我們知道，俄羅斯和白俄羅斯的體育和政治密切相關，我們決心不允許俄羅斯和白俄羅斯政權利用體育進行宣傳。"

英國文化部長露西-弗雷澤在給國際奧委會13個官方全球合作夥伴包括可口可樂、Airbnb、三星和德勤的信中還說，“作為奧運合作夥伴，我想聽聽你們對這個問題的看法，並請你們和我們一起敦促國際奧委會解決所提出的問題。”

國際奧委會在1月底提出了一個路線圖，準備讓一年多前烏克蘭被入侵後被排除在世界體育運動之外的俄羅斯人和白俄羅斯人在中立的旗幟下復出參賽，條件是他們"沒有積極支持烏克蘭的戰爭"。

據法新社說，在明確建議將他們排除在所有比賽之外一年後，國際奧委會又要恢復他們參賽的提議仍不明確，而且遠未達成一致意見。

2月11日，來自法國、英國、瑞典、波蘭、美國和加拿大等約30個國家的體育部長組織了一次會議，並發表聯合聲明。在這封聯名聲明中，上述國家還要求國際奧委會 "澄清 "俄羅斯和白俄羅斯運動員所需的中立性，國際奧委會稱中立性是他們參加2024年巴黎奧運會的條件。

烏克蘭反對俄羅斯和白俄羅斯運動員在巴黎參賽的任何可能性，包括打着中立的旗號。烏克蘭甚至威脅要抵制巴黎奧運會比賽。

但上周五，國際擊劍聯合會批准了俄羅斯和白俄羅斯運動員的回歸比賽，允許他們參加奧運會的世界巡迴賽資格賽，這當然激怒了烏克蘭。