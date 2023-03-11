13日德國四大機場因罷工將取消 350 多個航班

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歐洲 – 德國服務行業工會3月11日宣布，由於安檢人員預告13日罷工24小時，當天將有 4 個德國機場運營受影響，預計351 個航班被取消。該工會發起呼籲支持提高工資和改善工作條件的要求。受影響的四個機場分別是柏林、不來梅機場、漢堡和漢諾威機場。

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平時這四個機場溜客量可達10萬人次。德國機場協會（ADV）負責人貝塞爾(Ralph Beisel)嚴詞抨擊工會此種做法毫無負責人。他表示，航空業還沒有完全從新冠疫情中恢復正常，此種做法類同自殺。

德國服務行業工會掀起這次罷工為的是與航空安全公司聯合會 (BDLS) 進行談判，以獲得“夜間工作和周末加時加薪”，並希望這次自年初以來第三次如此大規模的罷工能夠終有成果。

德國服務行業工會表示：在機場工作的人每周7天、每天24小時，這種沒日沒夜的工作條件對家庭生活影響太大。工會人士表示，如果不改善工作薪酬，以後招聘會遇到很大的困難。

與此同時，德國服務行業工會與德國郵局管理層周六宣布，雙方已就德國郵政16萬名員工薪酬達成協議，平均漲薪幅度為11.5%，對低工資員工的漲幅可高達20.3%。

這一妥協當然是在多次罷工的艱難談判之後達成的。