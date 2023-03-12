不吵了：德國不建立國家安全委員會

據德國 《明鏡 》周刊周六報道，德國政府不會設立國家安全委員會。儘管已經進行了幾個月的談判，但總理奧拉夫-朔爾茨（社民黨）和外長安娜萊娜-貝爾博克（綠黨）仍無法就新機構設址、誰應管轄它以及如何配備人員達成一致。因此，決定結束整個項目。

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據報道，政府內部對聯合協議中商定的全面 "國家安全戰略 "也存在分歧。該戰略將為應對所有安全政策挑戰提供指導方針。

據《明鏡》周刊報道，外交部不想把更多的權力交給總理辦公室，因為重要的決定已經在那裡做出，例如在歐洲政策或支持烏克蘭方面。另一方面，總理辦公室一直反對將一個擁有行政權力的圈子置於外交部的管轄之下。

德國新政府計畫制定國家安全戰略，其中一個要點應是如何擺放和應對中國。社民黨籍總理朔爾茨和綠黨籍外長貝爾博克在此持不同態度。朔爾茨對中國較為溫和，貝爾博克對中國多次提出批評。

柏林出版的《每日鏡報》（ TAGESSPIEGEL）認為，德國在外交和安全政策方面的戰略定位不會因為缺少一個機構而失敗，但可能會敗在政治意願上。 德國政府轄下有聯邦安全理事會和安全內閣，這就已經擁有可以進行定期協調的機構了。 但只要聯盟夥伴的虛榮心大到可以阻礙部門之間嚴肅的戰略合作，那麼，國家安全戰略就只會停留在紙上。