德國四座機場罷工 捷克首都示威反通脹

德國4座機場的保安人員13日將進行24小時罷工，預計將造成351個航班取消。數以千計民眾12日走上捷克首都布拉格街頭，以表達對政府施政方針與通膨飆升的不滿。

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在2019冠狀病毒疾病大流行之後，各國機場正努力設法恢復全力運作。但據法新社報導，為了給夜班和周末上班員工爭取更高薪酬，並改善工作條件，德國服務業工會警告，旅客將必須準備面對更長的排隊時間，以及航班取消的狀況。

德國機場協會則表示，航班取消狀況將發生在柏林、不來梅（Bremen）、漢堡（Hamburg）和漢諾威（Hannover）機場，估計將有約10萬名乘客受到影響。德國機場協會（ADV）對工會的上述決定表示譴責，批評最新罷工行動堪稱濫用權力，德國服務業希望今年的第3次罷工有助推動其主張

法新社還報導：數以千計民眾12日走上捷克首都布拉格街頭，舉行“捷克反貧窮”示威活動，表達對政府施政方針與通膨飆升的不滿。由烏克蘭戰爭引發的能源價格飆升，導致通貨膨脹水準上升，今年2月，擁有1050萬人口的捷克年通膨率達到16.7%。捷克是歐洲聯盟和北約組織成員國。

發動該示威活動的PRO黨黨魁拉奇爾（Jindrich Rajchl）告訴聚集在布拉格市中心溫瑟拉斯廣場（Wenceslas Square）的群眾，“我們今天聚集在這裡，是為了反對這種貧窮狀態。”與烏克蘭局勢相較，他更希望捷克領導人優先關心捷克公民的利益。