烏克蘭不同意中國外長把台灣事與俄羅斯侵略戰相提並論

俄羅斯/中國/烏克蘭/台灣

據台媒，中國外交部長秦剛日前舉行上任以來首場兩會外長記者會，被問及如何看待當前台海情勢，秦剛把矛頭對準台獨與美國，更質疑美方“為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期向台灣軍售”。對此，烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）批評，台灣從未如俄羅斯侵略他國發動戰爭，更沒有如俄軍殺戮或性侵兒童，將兩者相提並論“完全無法接受”。

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據新頭殼今天報道稱，中國外長秦剛把台俄相提並論，烏克蘭駐日大使轟稱不可接受，因為台灣非侵略者。

該報道指，根據烏克蘭國家通訊社，烏克蘭駐日大使克爾松斯基直言，秦剛把中國提供武器給俄羅斯跟美國提供武器給台灣相比，兩者相提並論“絕對是不可以接受的”。首先，台灣並非侵略者；再者，台灣未向任何對象發動戰爭，更沒有殺戮或性侵兒童，這樣的類比“完全令人無法接受”。

對於秦剛的說法，是否代表着中國認為美國向台灣軍、中國也可以軍援俄羅斯，而即將對俄羅斯提供武器？克爾松斯基強調，他還不會這麼快下定論，因為這相當嚴重的事。

新頭殼引述克爾松斯基指出，中國一直都以自身利益為最優先考量行事，現在中國的經濟狀況不佳，最大國營投行與公司已停止在俄羅斯投資，他們只是把俄羅斯當成廉價能源的來源，把俄羅斯“從一間加油站變成一顆‘充電寶’”，俄羅斯把自己逼入經濟無法多元化的困境，為了分文也只能什麼都便宜賣給中國或印度。