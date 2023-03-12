烏軍稱很快在巴赫穆特反攻

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊今天繼續防守巴赫穆特，旨在對在這個烏克蘭東部城市推進的俄羅斯軍隊發起反攻前 "爭取時間"，俄羅斯軍隊自去年夏天以來一直試圖以重大損失為代價奪取這個城市。烏克蘭軍隊稱，反攻已經不遠了。

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烏克蘭軍隊連日艱難防守巴赫穆特。俄羅斯軍隊以及僱傭軍瓦格納投放重兵加大圍攻巴赫穆特。烏克蘭國防部周六表示，烏克蘭部隊前一天在巴赫穆特主要戰場擊退了100多起俄軍的攻擊。

烏軍對勝利抱有信心。據烏軍方面稱，在戰爭開始時，我們沒有無人機。任務艱巨，效果更差。但從夏天，我們開始收到無人機和其他設備。今天烏軍更加有戰鬥力。

法新社引述英國國防部說，在過去四天里，俄羅斯準軍事團體瓦格納已經控制了巴赫穆特東部的大部分地區。烏克蘭部隊仍然控制巴赫穆特的西部，並拆毀流經該市的河流上的關鍵橋樑。

瓦格納集團的負責人葉夫根尼-普里戈津聲稱，他的手下在巴赫穆特前線作戰，取得進一步的進展。

法新社說，他的說法當時無法獨立核實。

俄羅斯軍隊幾周來一直試圖包圍這個戰前有約7萬名居民的城鎮，並成功地切斷了烏克蘭士兵的幾條重要供應路線。

烏克蘭副總理奧爾加-斯特凡尼奇納承認，對我們來說，在巴赫穆特的抵禦與防守正變得複雜。據她指出，“我們估計，自去年以來，俄羅斯軍隊在烏克蘭領土上的軍事進攻中已經損失了15萬人。” 但她警告說：“俄軍步兵的潛力對烏軍是一種可怕的武器，他們在數量和時間上因不停徵兵似乎是取之不盡的。”

據法新社說，俄羅斯軍隊還在其他地區繼續進攻：烏克蘭當局周六宣布，在基輔軍隊經過幾個月的佔領後於11月解放的南部城市赫爾松又一次受到俄軍轟炸打擊，在當地造成至少三人死亡，兩人受傷。