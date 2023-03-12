瑞士逐漸放棄中立 亞洲及中國富人開始對在該國存錢有擔憂了

瑞士/中國/制裁

瑞士銀行高管強調了對瑞士自烏克蘭入侵以來對俄羅斯採取強硬路線所帶來的商業後果的擔憂。一位駐伯爾尼的美國外交官說，他辦公室的官員正在密切關注中國在瑞士的財富。瑞士銀行也稱中國富人客戶對瑞士參與制裁前景感到擔憂。

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據英國金融時報報道稱，瑞士最大銀行的高管們表示，由於瑞士在俄羅斯入侵烏克蘭後採取了強硬的制裁措施，富有的中國客戶對在該國停放資金變得更加擔心。

據一位在瑞士銀行負責亞洲業務的董事說，"我們對瑞士放棄中立地位不僅感到驚訝，而且感到震驚。"該董事說，"我有統計證據表明，簡直有數百名希望在瑞士銀行開立賬戶的客戶現在沒有了。"

儘管中國公司一直在湧入瑞士進行IPO，但《金融時報》採訪了瑞士10家最大銀行中的6家銀行的高級銀行家，了解他們在私人客戶方面的經驗，他們都講述了此類的故事。許多人說，他們擔心對有利可圖的業務和未來增長的重要來源產生的寒蟬效應。

據一位銀行家說："制裁的問題已經出現在客戶面前。去年年底，這已經絕對是客戶關注的一個話題。他們在問，他們的錢在我們這裡是否安全。"

加拿大皇家銀行的分析師Anke Reingen強調了瑞士銀行業的利害關係，該行業占瑞士國內生產總值的10%。她說：亞洲一直是瑞士銀行盈利能力的一個強大貢獻者。"如果你看一下它們的股價，它們與亞洲指數有非常密切的關聯，因為如此大的一部分收益來自於亞洲地區，而且歷史上財富管理方面的收益增長也有很大一部分。"

一些瑞士銀行表示，他們已經在進行 "戰爭遊戲"，考慮如果與中國的國際關係顯著惡化，如何處理後果，以及如何保護和安撫他們最大的中國客戶。

該報道稱，自俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，瑞士政府與歐盟步調一致地對俄羅斯和與普京關係密切的俄羅斯富人實施制裁。

而最近幾周，一些事件使制裁中國的可能性更加接近，包括間諜氣球事件和北京可能向莫斯科提供武器。

一位駐伯爾尼的美國外交官說，他辦公室的官員正在 "密切關注 "中國在瑞士的財富。

其中一位與金融時報交談的銀行高管說，他認為瑞士對俄羅斯客戶的行動太快了。"在某些地方，我們必須對[瑞士]將參與和不參與的事情畫出一條界限。" 政府堅持認為該國的中立性仍然神聖不可侵犯，但表示對俄羅斯的制裁涉及權衡 "瑞士中立性的可信度 "和俄羅斯 "違反國際法基本準則 "的嚴重程度。

瑞士仍然是世界頭號離岸財富中心，佔全球總量的四分之一。然而，在過去的十年裡，亞洲已經成為一個重要得多的收入來源。

金融時報稱，瑞士政府沒有披露中國在該國的資產規模，但2014年公布給國際調查記者聯盟的一批文件顯示，瑞士銀行為許多中國的統治精英及其子女設立了賬戶，包括前總理溫家寶的兒子。瑞士銀行家表示，他們的大多數中國客戶並不符合這種情況。一位銀行家說，根據他的經驗，大多數是成功的小規模企業家，財富在1000萬至5000萬瑞士法郎之間。他說，將這些人從瑞士的銀行中分離出來，將是對該行業的一個重大打擊。