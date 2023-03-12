BBC將主持人停職掀波瀾 財政大臣籲恢復民眾信任感

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歐洲 – 英國廣播公司（BBC）主持人萊因克爾因批評英國政府的非法移民政策而被停職，引發軒然大波，現任BBC總裁拒絕下台，財政大臣傑里米·亨特12日則表示，必須恢復民眾對BBC的信任。

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萊因克爾（Gary Lineker）在英國廣播公司主持“本日賽事”（Match of the Day）節目，介紹英格蘭足球超級聯賽（Premier League）焦點。他日前在社群網站指控現任首相蘇納克（Rishi Sunak）打擊非法移民的政策與納粹時代沒兩樣後，遭BBC強迫交出主持棒。

BBC在10日表示，萊因克爾違反了中立原則，公司將先針對萊因克爾社群網站的使用習慣與他尋求“一致且清楚的立場”之後，才會讓他重回螢光幕前。

法新社報導，BBC前總裁戴克（Greg Dyke）12日示警，“感覺上BBC似乎屈服於政府壓力”，使得有關BBC中立性的爭執深化。

英國財政大臣 傑里米·亨特（Jeremy Hunt）12日告訴天空新聞網（Sky News），他“極度”不同意萊因克爾的說法，但停職是BBC及其總裁戴維（Tim Davie）的決定。

傑里米·亨特表示，BBC“之所以是我們如此珍惜的偉大國家機構，就是因為它重視中立”，“我們必須確保此事的結果是，民眾恢復對BBC中立性的信任”。

批評林萊因克爾的人指出，公眾出資的BBC卻允許他運用這個平台來影響有爭議的政治議題。

但支持者反控BBC深受執政保守黨（Conservative Party）影響，並指出BBC現任主席夏普（Richard Sharp）在申請現職時，曾為時任首相約翰遜（Boris Johnson）促成一項貸款擔保。