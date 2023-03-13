俄羅斯支持將糧食協議期限延長60 天 烏克蘭反應謹慎

糧食出口

國際 – 負責烏克蘭重建的總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）13日表示：俄羅斯提議將穀物出口協議延長 60 天，這與最初於 7 月簽署並於 3 月 18 日到期的協議相矛盾，但他並未正式拒絕莫斯科的這一提議。

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庫布拉科夫在推特上寫道：“‘黑海糧食計畫’協議涉及至少 120 天的延期，俄羅斯僅將其延長 60 天的立場與土耳其和聯合國簽署的文件相矛盾，”他指出烏克蘭正在等待“聯合國和安卡拉作為“倡議保證者”的官方立場。

俄羅斯外交部副部長謝爾蓋·維爾什寧稱，俄方並不反對在3月18日到期後延長糧食協議，但僅限於 60 天。韋爾希寧3月13日在日內瓦與聯合國代表就糧食協議舉行會談。

韋爾希寧稱：“考慮到聯合國秘書長古特雷斯提出的伊斯坦布爾協議具有幾個攬子，俄方並不反對在3月18日到期後延長糧食協議，但僅限於60天。”

未來的立場將取決於俄羅斯農產品出口正常化的實際進展。維爾什寧稱，華盛頓、布魯塞爾和倫敦宣布的對俄羅斯糧食和化肥的制裁減免目前沒有發揮作用。

2022年7月22日，俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國代表在伊斯坦布爾簽署關於解除俄羅斯食品出口限制和俄羅斯協助烏克蘭糧食出口的多邊協議，規定可從敖德薩等三個港口經黑海出口烏克蘭的穀物、食品和肥料。位於伊斯坦布爾的聯合協調中心負責協調航運。協議於11月18日到期，但在沒有任何一方反對情況下自動延長120天。俄羅斯外交部表示，沒有收到任何異議，並指出俄方允許技術延期運輸烏克蘭糧食的“黑海倡議”，並且期限和範圍沒有任何變化。

糧食交易本身就是一攬子協議的組成部分，協議還規定解除對俄羅斯糧食和化肥出口的限制，莫斯科強調，但這個部分並未得到執行。與此同時，聯合國方面承諾會解除限制。