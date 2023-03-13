挪威指中俄在第三世界尤其非洲挑起反西方引憂慮

挪威/烏克蘭/俄羅斯/中國

挪威發展援助部長周一表示，挪威對俄羅斯和中國在發展中國家，特別是在非洲激起的對西方日益增長的不信任感到擔憂。

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就中俄激起第三世界尤其是非洲反西方，挪威發展援助部長Anne Beathe Tvinnereim在一次對外新聞發布會上說："如果說我在為什麼事情失眠的話，那就是不信任的增長方式，以及今天一些國家是如何助長這種不信任的"。

該部長稱，"我不認為這是個巧合，俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫曾多次訪問非洲，我們看到中國對非洲的興趣。"她還說，"這只是一個例子，說明為什麼像挪威及其志同道合國家不應退出。而且我們增加國際支持很重要（......），因為發展中國家需要知道，他們沒有被遺忘。"

她還強調，對烏克蘭的援助不應掩蓋其他危機，並需要確保世界其他地區的糧食安全。她認為，窮國 "沒有選擇捲入這場爭奪戰"。她說，“我認為，用我們掌握的所有手段，包括髮展援助，來推動減少這種兩極分化，這也是符合挪威和西方的利益。”

挪威發展援助部長堅持說，"我們不能冒着發展中國家感到是西方國家在反對這些國家的風險。"

挪威加大對外援助，除了對烏克蘭五年內提供750億克朗（68億歐元）的大規模援助，挪威今年將額外撥款50億克朗給受衝突影響的貧困國家，特別是用於應對食品價格上漲。

但是，挪威中左翼政府在2023年的預算中打破了這個富裕的斯堪的納維亞國家將國民總收入的1%用於發展援助的傳統，但受到了嚴厲的批評。今年，挪威預計將撥款0.97%。挪威政府以挪威國民總收入的巨大波動來解釋這一差異的合理性，挪威是歐洲碳氫化合物的主要生產國之一，碳氫化合物價格的飆升突然推動了這一差異。