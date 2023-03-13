方濟各教皇登位今慶10周年

梵蒂岡/方濟各

梵蒂岡與教皇本人今天低調慶祝方濟各獲選登位10周年。出生於阿根廷、現年 86 歲的方濟各於 2013 年 3 月 13 日成為第一位拉美教皇，接替德國人本篤十六世。而本篤本人也是六個世紀以來第一位辭職的教皇。方濟各擔任教皇 10 年，現在在位時間超過了之前 265 位教皇的平均 7.5 年。他已經訪問了 60 多個國家和地區，行程近410,000 公里。

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據路透社說，教皇方濟各以彌撒和播客紀念他的即位10 周年。方濟各說，“好像就在昨天。”他在周一梵蒂岡新聞播客中說，“時間過得真快，今天集合起來，已經是明天了。”此前前一天周日，在教皇的住所錄製播客節目時，方濟各問道：“什麼是播客？” 據梵蒂岡新聞記者 Salvatore Cernuzio ，教皇聽了解釋，就說，“很好。那就讓我們開始吧”。

前紅衣主教豪爾赫·馬里奧·貝爾戈利奧，現在教稱是方濟各，一直試圖將簡單化為重要角色，並且從未佔有過他的前任使用過的教皇宮殿中的教皇公寓，並表示他更願意住在社區環境中，他要保持“心理健康”。

教皇邀請所有與他一起在羅馬的紅衣主教參加周一的彌撒。

路透社說，持續的膝蓋疾病迫使方濟各在拐杖和輪椅之間交替，但他似乎整體健康狀況良好。據報道，去年 5 月他第一次在公共場合偶爾使用輪椅後，他對一名助手詼諧說：“不是用膝蓋而是用頭來管理教會。”

教皇曾表示，如果嚴重的健康問題使他無法管理擁有 13.8 億成員的教會，他將準備辭職。但他也表示，他認為教皇應該終身執政，而名譽教皇，就像本尼迪克特即本篤那樣，不應該成為一種“時尚”。本篤因健康原因辭職，但又多活了將近 10 年。

方濟各擔任教皇 10 年，現在在位時間超過了之前 265 位教皇的平均 7.5 年。他已經訪問了 60 個國家和地區，行程近 410,000 公里。但他還沒有回到他的祖國阿根廷，這一缺席引發了很多猜測。

他已經任命了大約 64% 的 80 歲以下的被稱之為樞機選民，他們有資格在方濟各去世或辭職後進入秘密會議選舉教皇的繼任者。

梵蒂岡最長的教皇權據信是使徒聖彼得，第一任教皇，估計持續了大約 35 年。近幾個世紀在位時間最長的是庇護九世，從 1846 年到 1878 年，在位超過 31 年。之後是若望保祿二世，他在 1978 年到 2005 年在位超過 26 年。

最短的被認為是 Urban VII，他在 1590 年登位在位只持續了 13 天。