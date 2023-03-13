烏東巴赫穆特激戰 俄軍與瓦格納四面八方緊攻 烏軍困守

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭地面部隊指揮官今天表示，烏軍正在為烏克蘭東部的巴赫穆特為城市中心堅守與俄軍進行激戰，俄羅斯官方也證實在巴赫穆特劇烈戰鬥。

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為爭奪巴赫穆特的控制權，烏克蘭與俄羅斯雙方正在激戰。圍繞巴赫穆特的控制權，俄羅斯軍隊在瓦格納僱傭軍的支援下，投入重兵攻擊，但傷亡慘重。烏克蘭軍隊也集中兵力布局死守，損兵也告危急。

俄羅斯軍方早前散步假消息，稱已經完全佔領巴赫穆特。稍早消息稱，烏軍與俄軍仍然對峙，各佔半壁城市。

昨夜今晨以來，俄軍發動攻勢，連同瓦格納士兵，共同向巴赫穆特市中心包抄進攻。

法新社戰地報道稱，烏克蘭軍隊新聞中心援引Syrsky的話說，俄羅斯軍隊正在 從幾個方向進攻，以期向中心區推進。

俄羅斯準軍事組織 "瓦格納 "的負責人葉夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）也報告稱：瓦格納士兵越是接近市中心，戰鬥就越激烈。

巴赫穆特拉鋸戰已經持續數月之久。昨天，多家消息稱，巴赫穆特持續成為烏戰絞肉機，昨天24小時，就報告有500多士兵喪生。

普京下令奪下巴赫穆特，並以此勝利推進春季進攻，重新進擊基輔，最後全部侵佔烏克蘭。

但烏克蘭軍隊審時度勢，希望杜絕俄軍長驅直入基輔後患，而撥重兵堅守巴赫穆特。因兵力懸殊，烏軍越來越陷入困境。與此同時，烏克蘭加大向歐美申要重武器以及彈藥。